Miguel Borja y Carlos Álvarez, de titulares frente a Necaxa. América visita esta noche a los Rayos en un encuentro donde, debido a las siete bajas que tiene el equipo, Guillermo Almada modificó por primera vez su parado táctico en este Apertura 2026 y apostó por jugar con doble punta.
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El técnico charrúa decidió prescindir del enganche ante la ausencia de Raphael Veiga y mandó de inicio a Henry Martín y Miguel Borja, quienes ya mostraron buena conexión durante los minutos que compartieron frente a Chivas. De hecho, la Bomba asistió al Colibrí para marcar el gol del empate en el Clásico Nacional.
Las otras bajas de América
Además de Veiga, las Águilas no cuentan con Israel Reyes, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Óscar Perea, quienes se encuentran con sus respectivas selecciones. A ellos se suman Alan Cervantes y Diego Arriaga, ambos fuera por lesión.
América iniciará con Rodolfo Cota en el arco. Almada mantuvo la línea defensiva que utilizó ante Chivas, con Emilio Lara y Miguel Vázquez como centrales, mientras que Cristian Borja y Dagoberto Espinoza ocuparán los costados.
¿Cuál será el mediocampo y ataque de América?
En el mediocampo, la principal novedad es la titularidad de Edwin Cerrillo, quien toma el lugar de Cervantes y estará acompañado por Erick Sánchez.
Por las bandas aparecerán Alejandro Zendejas, por derecha, y Carlos Álvarez, quien tendrá su primera titularidad como jugador del América después de haber sumado sus primeros minutos ante el Guadalajara.
En el ataque estarán Henry Martín y Miguel Borja, una dupla que Almada vuelve a probar desde el inicio, esperando que sea la clave de la victoria esta noche en Aguascalientes