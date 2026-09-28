¡Sorpresa en el 11 azulcrema! América jugará con Miguel Borja y Carlos Álvarez de titulares

Guillermo Almada modificó por primera vez su parado táctico en este Apertura 2026 y apostó por jugar con doble punta

Miguel Borja y Carlos Álvarez, de titulares frente a Necaxa. América visita esta noche a los Rayos en un encuentro donde, debido a las siete bajas que tiene el equipo, Guillermo Almada modificó por primera vez su parado táctico en este Apertura 2026 y apostó por jugar con doble punta.

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El técnico charrúa decidió prescindir del enganche ante la ausencia de Raphael Veiga y mandó de inicio a Henry Martín y Miguel Borja, quienes ya mostraron buena conexión durante los minutos que compartieron frente a Chivas. De hecho, la Bomba asistió al Colibrí para marcar el gol del empate en el Clásico Nacional.

Miguel Borja celebra con América en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Las otras bajas de América

Además de Veiga, las Águilas no cuentan con Israel Reyes, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Óscar Perea, quienes se encuentran con sus respectivas selecciones. A ellos se suman Alan Cervantes y Diego Arriaga, ambos fuera por lesión.

América iniciará con Rodolfo Cota en el arco. Almada mantuvo la línea defensiva que utilizó ante Chivas, con Emilio Lara y Miguel Vázquez como centrales, mientras que Cristian Borja y Dagoberto Espinoza ocuparán los costados.

Carlos Álvarez, jugador del América, en el Estadio Azteca, previo al Clásico Nacional | IMAGO7

¿Cuál será el mediocampo y ataque de América?

En el mediocampo, la principal novedad es la titularidad de Edwin Cerrillo, quien toma el lugar de Cervantes y estará acompañado por Erick Sánchez.

Por las bandas aparecerán Alejandro Zendejas, por derecha, y Carlos Álvarez, quien tendrá su primera titularidad como jugador del América después de haber sumado sus primeros minutos ante el Guadalajara.

En el ataque estarán Henry Martín y Miguel Borja, una dupla que Almada vuelve a probar desde el inicio, esperando que sea la clave de la victoria esta noche en Aguascalientes