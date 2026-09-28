Olympiacos, de la Hormiga González, pone la mira en otra figura de Chivas

El conjunto helénico han puesto los ojos en el zaguero de 24 años

Olympiacos busca seguir sumando figuras proveniente de las Chivas, aunque no será para este verano, debido a que en las últimas horas se ha desatado el rumor sobre un interés del conjunto hélenico para adquirir los servicios de Diego Campillo.

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¿Cuál es el rumor?

De acuerdo al portal de TransferFeed se ha confirmado el rumor por el defensa y figura actual de las Chivas: "El Olympiacos está interesado en Diego Campillo, defensa central de 25 años de las Chivas", menciona en su actualización sobre el tema.

Asimismo, destaca más detalles especialmente a que recientemente se hizo el fichaje de Armando González: "El club griego ya fichó hace dos meses a otro jugador, Armando González, procedente del mismo equipo mexicano."

Diego Campillo fue convocado con la Selección Mexicana | IMAGO7

Finalmente, agrega el contexto que rodea al defensa rojiblanco: "Campillo es titular en su equipo, ha sido internacional con la selección mexicana en una ocasión y tiene contrato hasta el 31 de diciembre, fecha en la que expira su vínculo actual."

"Llegó al Deportivo Guadalajara en julio de 2025 y cuenta con un valor de mercado de 6,00 millones de euros según Transfermarkt", termina resaltando texto citado desde el portal TransferFeed.

Diego Campillo, centra de Chivas, en un partido | MEXSPORT

Hasta el momento no hay contacto con el jugador ni con la institución rojiblanca; sin embargo, es una idea latente debido al más cercano antecedente con la Hormiga González además de que ha caído con el pie derecho.

¿Quién es Diego Campillo?

Diego Campillo es un defensa central surgido de la Cantera Rojiblanca de 24 años y es una de la figuras que se han ido consolidando, tan solo en este Apertura 2026 ha participado en nueve partidos de 10 posibles.

Del Campo se ha consolidado como líbero en donde milito ha explotado todas sus cualidades; lectura de juego, capacidad para defender grandes espacios y calidad para iniciar ataques desde la zona defensiva a esto se la añadido su llamado para la fecha FIFA con la Selección Mexicana.