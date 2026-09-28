VIDEO: ¡El oso del torneo! La increíble falla de Carranza ante América

El delantero de los Rayos mandó el balón fuera con la portería completamente abierta

Necaxa tuvo una oportunidad de oro para ponerse en ventaja ante América durante los primeros minutos del partido de este domingo por la noche, pero Julián Carranza protagonizó una increíble falla.

La acción ocurrió al minuto 12, cuando el marcador todavía se encontraba 0-0. Los Rayos generaron una jugada dentro del área azulcrema que terminó convirtiéndose en un auténtico caos.

Julián Carranza se perdió el gol ante América | Captura

La jugada comenzó por la banda derecha, donde Carranza recibió el balón y sacó un disparo que terminó rebotando. La pelota quedó viva dentro del área y los jugadores del Necaxa continuaron buscando el remate.

Carranza tuvo la portería abierta y no pudo marcar

Después de una serie de rebotes, un jugador de los Rayos logró rescatar el esférico y mandó un centro al área, donde otro futbolista rojiblanco intentó rematar para vencer a las Águilas.

Sin embargo, cuando parecía que el balón terminaría dentro de la portería, el defensor del América, Emilio Lara, apareció sobre la línea de gol para sacar el esférico y mantener el empate.

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Pero la jugada todavía tendría un capítulo más. La pelota cayó nuevamente a los pies de Carranza, quien quedó completamente solo, sin marca y con prácticamente toda la portería a su disposición.

El delantero de Necaxa sacó el disparo, pero para sorpresa de todos terminó mandando el balón fuera. La oportunidad era tan clara que parecía más sencillo marcar que fallar, pero Carranza no consiguió enviar el esférico al fondo de las redes.

La falla provocó reclamos y burlas en las tribunas

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El increíble error generó reacciones inmediatas entre los aficionados que se encontraban en el estadio, quienes no podían creer que el delantero hubiera desperdiciado una ocasión tan clara frente al arco americanista.