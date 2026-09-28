El jugador colombiano respondió en su primera titularidad con el conjunto azulcrema

Encendido. Miguel Borja respondió en su primera titularidad con América y marcó el tercer gol de las Águilas ante Necaxa. De esta manera, el colombiano llegó a cuatro anotaciones en apenas tres partidos.

El Colibrí llegó al América para marcar diferencia y no ha tardado en demostrarlo. Primero se hizo presente en su debut ante Cruz Azul, después respondió con un doblete frente a Chivas y ahora volvió a aparecer ante los Rayos.

Miguel Borja con su remate de chilena en el Clásico Nacional del Apertura 2026 | IMAGO 7

¿Cómo fue el gol de Miguel Borja?

Borja aprovechó un error en la salida de Necaxa. Erick Sánchez presionó, peleó el balón y terminó en los pies del delantero cafetalero, quien arrastró la pelota con tranquilidad, se perfiló y sacó un zurdazo para vencer a Luis Jiménez.

El exjugador de River Plate respondió así en su primera titularidad con las Águilas. Y aunque Henry Martín ya había firmado un doblete, Borja no tardó en contestar con otro gol que enciende todavía más la competencia interna por el puesto de delantero en las Águilas.

Jugadores del América festejando un gol de Miguel Borja, ante Necaxa | IMAGO7

La ventaja azulcrema

De momento, el partido está a nada de terminar, con una ventaja de dos goles por parte de las Águilas. Después del tanto de Borja, Carlos Álvarez fue derribado dentro del área, para un segundo penalti del cuadro azulcrema.

Henry Martín volvió a tomar el balón y, de una manera impoluta, anotó su tercer gol del partido. Tuvieron que pasar 3 años, 7 meses y 29 días para que el yucateco volviera a marcar un triplete.