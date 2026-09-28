Henry Martín, jugador del América, en festejo de gol ante Necaxa | MEXSPORT

Tuvieron que pasar 3 años, 7 meses y 29 días para que el yucateco volviera a marcar un triplete

La Bomba está on fire. Henry Martín se lució ante Necaxa con un hat-trick que tiene a las Águilas goleando en Aguascalientes. Tuvieron que pasar 3 años, 7 meses y 29 días para que el yucateco volviera a marcar un triplete.

Cuando más tenía que responder, Henry lo hizo. Al capitán de las Águilas le trajeron a Miguel Borja para generar competencia interna y, aunque el Colibrí llegó marcando goles, la Bomba respondió de la misma manera.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Necaxa | MEXSPORT

¿Cómo fue el hat-trick de Henry Martín?

Ante Necaxa, Martín puso el 1-1 después de empujar un balón sobre la línea y posteriormente convirtió dos penales para completar su hat-trick, algo que no conseguía desde hacía 1,337 días.

Este es el tercer hat-trick de Henry Martín con América. El primero llegó frente a Lobos BUAP en el Clausura 2018, cuando marcó tres goles de cabeza.

Henry Martín, jugador del América, en festejo de gol ante Necaxa | MEXSPORT

Su último hat-trick

El segundo fue en el Clausura 2023 ante Mazatlán, en una de sus actuaciones más encendidas como capitán azulcrema, al firmar tres tantos en la aplastante goleada por 6-0.

Ahora, con este triplete, Henry llegó a seis goles en el torneo y se convirtió en el máximo goleador de las Águilas en solitario, dejando atrás a Miguel Borja, con cuatro, y Brian Rodríguez, con tres.