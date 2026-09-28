Emilio Lara se solidariza con futbolistas que buscan el regreso del ascenso a Liga MX

El defensor del América evitó entrar en las decisiones administrativas, pero respaldó a los jugadores que aspiran a conseguir un lugar en Primera División

Emilio Lara se pronunció sobre uno de los principales temas de discusión alrededor del futbol mexicano: el ascenso y descenso. Previo al partido entre América y Necaxa de la Jornada 10 del Apertura 2026, el defensor mostró su solidaridad con los futbolistas de categorías inferiores que buscan la posibilidad de llegar a la Liga MX.

"Sí, me solidarizo con mis compañeros. Es un tema que desconozco y corresponderá a los responsables resolverlo. Pero es bueno que mis compañeros también quieran jugar en Primera División", declaró Lara antes del encuentro que se disputará en el Estadio Victoria.

Emilio Lara, jugador del América, durante el Clásico Nacional, ante Chivas | IMAGO7

¿Qué dijo Emilio Lara sobre el ascenso y descenso?

El canterano azulcrema evitó profundizar sobre las decisiones administrativas relacionadas con el formato de competencia. Sin embargo, reconoció las aspiraciones de los jugadores que actualmente compiten fuera del máximo circuito y que buscan conseguir deportivamente la oportunidad de llegar a Primera División.

Las declaraciones de Lara se producen mientras el ascenso y descenso continúa como uno de los asuntos de discusión en el futbol mexicano. Diferentes protagonistas han fijado postura sobre la posibilidad de recuperar un sistema que permita a los clubes cambiar de categoría dependiendo de sus resultados deportivos.

Letrero de la Liga de Expansión en el Apertura 2026 | IMAGO 7

Emilio Lara destaca los refuerzos del América

El futbolista también habló sobre la conformación de la plantilla azulcrema y las incorporaciones de Santiago Ramos, Santiago Bueno y Miguel Borja. Lara consideró que los recién llegados pueden aumentar las alternativas del equipo una vez que completen su proceso de adaptación.

"Sí, veo un equipo muy completo, un gran equipo con jugadores de verdadera calidad y creo que aportarán mucho a la plantilla", aseguró el defensor sobre los movimientos realizados por el América para el Apertura 2026.