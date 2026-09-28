La victoria de las Águilas trajo consigo un nuevo debut de un jugador de Fuerzas Básicas

Guillermo Almada suma un debut más con las Águilas. El estratega uruguayo sigue dándole oportunidades a los jóvenes y, ante Necaxa, Derek Jiménez, de apenas 19 años, hizo su presentación con el primer equipo.

Jugadores del América festejando un gol de Miguel Borja, ante Necaxa | IMAGO7

Nuevo jugador azulcrema

Derek Jiménez, nacido en 2007 en Arandas, Jalisco, ingresó al minuto 82 en lugar de Alejandro Zendejas, en un día que recordará por el resto de su vida.

El técnico charrúa sumó así un nuevo debut de un canterano azulcrema. Desde su llegada al banquillo, ya son siete los jugadores de 23 años o menos a los que ha dado minutos con el primer equipo.

Derek Jiménez festeja su debut con su familia | Imago7

Los debuts de Almada

El joven tapatío se suma a Alejandro Cárdenas como los dos jugadores que ha debutado Almada. Diego Arriaga, Dagoberto Espinoza, Franco Rossano, Patricio Salas y Miguel Vázquez, son a los otros menores que ha usado.

El canterano de la Sub 21 llevaba nueve partidos disputados en este Apertura 2026, con dos goles anotados, ambos precisamente para darle la victoria al América ante Cruz Azul.

Guillermo Almada le ha dado mucha confianza a los jóvenes águilas | MexSport