El delantero habló tras la victoria del conjunto Azulcrema

Las Águilas del América están de vuelta luego de imponerse al Necaxa con un inspirado Henry Martín que encaminó la victoria con un hat-trick, tras el duelo el delantero expresó su sentir mostrando una vez más que “esto es América”.

Podría interesarte Futbol Henry Martín 'explota' con tres goles y América vence a Necaxa en Aguascalientes

¿Qué dijo Henry Martín?

“Esto es América, América tiene esa esencia de no lo puedes dar por muerto siempre lucha hasta el final y tantito que lo dejes vivo es esto”, destacó el atacante de los Azulcremas.

Henry Martín, jugador del América, en festejo de gol ante Necaxa | MEXSPORT

Asimismo, mencionó el esfuerzo del equipo para poder superar las adversidades durante el encuentro: “Estuvimos dos veces abajo en el marcador pero el equipo no dejó de luchar, no dejó de insistir, siempre fuimos a buscar, siempre fuimos adelante y esto es lo que demuestra este equipo, el corazón que dejamos en la cancha para sacar los resultados”.

Esto es América, América tiene esa esencia de no lo puedes dar por muerto siempre lucha hasta el final y tantito que lo dejes vivo es esto. Estuvimos dos veces abajo en el marcador pero el equipo no dejó de luchar, no dejó de insistir, siempre fuimos a buscar, siempre fuimos adelante y esto es lo que demuestra este equipo, el corazón que dejamos en la cancha para sacar los resultados

Erik Sánchez festeja uno de los goles de América | Imago7

¿Cómo fue la victoria?

Los dirigidos por Guillermo Almada tuvieron que lidiar con las ausencias; sin embargo, pese a todo lograron regresar a la senda del triunfo gracias a las anotaciones de Henry Martín y Miguel Borja.

Los capitalinos tuvieron que remar contra corriente luego de queJulián Carranza adelantara al Necaxa apenas al minuto 37, la respuesta no tardó y Henry Martín apareció con el primero de sus tres goles de la noche.

Jugadores del América festejando un gol de Miguel Borja, ante Necaxa | IMAGO7

Pero cuando América todavía festejaba llegaría un penal que nuevamente Julián Carranza haría efectivo desde los once pasos, todo indicaba que se irían con la ventaja hasta que llegó el VAR que llamó al árbitro para revisar una mano dentro del área y se gestó el penal que cobraría el yucateco.

Para la segunda parte, América aprovechó una distracción en el mediocampo para darle la vuelta al partido gracias a la definición de Miguel Borja para e 2-3 y todo se sentenció con otro penal para el hat-trick.