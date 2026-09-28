El técnico de Atlético de San Luis se negó a fijar una postura sobre el tema

Diego Mejía evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que el ascenso y descenso regresen al futbol mexicano. Después del partido de Atlético de San Luis ante Pumas, el estratega fue cuestionado sobre la situación que atraviesa el balompié nacional, pero dejó claro que no consideraba oportuno abordar el tema.

El entrenador recibió una pregunta sobre la postura del club potosino, una de las instituciones que se ha mostrado en contra de reactivar este mecanismo en el futbol mexicano. Sin embargo, prefirió no profundizar en la discusión.

Diego Mejía se niega a hablar del ascenso y descenso

Al ser cuestionado sobre su opinión respecto al ascenso y descenso, así como sobre la experiencia de Atlético de San Luis en la lucha por la permanencia, Mejía respondió que no era el momento indicado para hablar de ese asunto.

“Creo que no es el momento para hablar de eso. Venimos del partido, hablemos del partido. La respuesta del partido que quieras que te responda, te respondo”, expresó el director técnico.

El estratega evitó fijar una postura sobre uno de los temas que ha generado debate en el futbol mexicano, y dirigió la atención hacia el encuentro que acababa de disputar su equipo.

Conato de bronca entre Pumas y Atlético San Luis en la Liga MX | IMAGO 7

Atlético de San Luis y el debate sobre el descenso

Atlético de San Luis ha sido señalado entre los clubes que se han opuesto a la reactivación del ascenso y descenso en el futbol mexicano. La discusión se mantiene como uno de los asuntos relevantes para el futuro de la estructura de las competencias nacionales.

Aunque el conjunto potosino ha estado involucrado en escenarios relacionados con la permanencia, Mejía no quiso abordar ese antecedente ni explicar cuál es su postura personal o la de la institución sobre un posible cambio en el sistema de competencia.