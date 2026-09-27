Los Universitarios buscan volver al camino de la victoria cuando se enfrenten a los potosinos

El encuentro entre Pumas y Atlético de San Luis se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre de 2026 a las 12:00. Este partido corresponde a la jornada 10 de la Liga MX y tendrá como escenario el Estadio Olímpico Universitario; partido que podrás disfrutar por TUDN o VIX.

Los auriazules llegan sin poder ganar en 2 partidos de la Liga MX, un caso muy contrario al de San Luis, que viene de vencer al Necaxa 3 a 1.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

La Pumas llega a este compromiso tras una serie de resultados en sus últimos cinco encuentros: un amargo empate a uno ante Atlas, una goleada en contra ante Chivas 3 a 0, una victoria 3 a 1 ante León, otra derrota ante Xolos por 2 a 0 y un empate a uno con Necaxa.

Los Universitarios se posicionan en el lugar 12 de la tabla de posiciones, con tres ganados, tres empates y tres derrotas, con 12 goles a favor, 13 en contra y una diferencia de -1.

Pumas en el Olímpico Universitario al mediodía | IMAGO7

Por su parte, Atlético de Madrid llega a este compromiso tras una serie de resultados en sus últimos encuentros: un buen triunfo ante Necaxa, una derrota ante León por 2 a 0, una goleada ante Chivas 0 a 3, una increíble victoria ante Rayados 1 a 3, un empate ante Pachuca.

Los Potosinos se ubican en la posición 16 con dos victorias, tres empates y cuatro derrotas, con 11 goles a favor y 16 en contra, haciendo así una diferencia de -5.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían escalando posiciones en el Apertura 2026.

León vs. Atlético de San Luis | MEXSPORT

¿Dónde ver Pumas vs. Atlético de San Luis?

Pumas vs. Atlético de San Luis se jugará el domingo 27 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario, como parte de la Jornada 10 de la Liga MX Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá disfrutarse a través de TUDN o Canal 5.