El portero auriazul causó baja de la convocatoria para los partidos de preparación de la categoría

La lista de lesiones no ha cerrado en Club Universidad, esta vez se trata de Pablo Lara, la alternativa en la portería para Esteban Solari. El joven mexicano fue convocado por el Tri Sub-23 para los duelos de preparación ante Pachuca y Atlante.

¿Qué pasó con Pablo Lara?

El arquero de Pumas regresará al club y en su lugar fue convocado David Shrem Serur, del Toluca. Mientras tanto, las alertas están encendidas en el entorno de Pablo Lara y la gravedad de su lesión.

“La Selección Nacional de México informa que el portero Pablo Lara, del club Universidad Nacional, causa baja por lesión de la concentración del equipo Sub-23 para los partidos de preparación ante los Clubes Pachuca y Atlante de la Liga MX. En su lugar, fue convocado David Shrem Serur, portero del Club Toluca, quien se incorporará al grupo de trabajo del director técnico Eduardo Arce”, informó la Selección Mexicana.

Pablo Lara, portero mexicano, en un entrenamiento con la Selección Mexicana juvenil | IMAGO7

Lara y su crecimiento en Selección Mexicana

Pablo Lara ha destacado por su calidad bajo los tres palos a su corta edad de 21 años, lo que lo ha llevado a ser contemplado en el proceso de categorías inferiores del Tri, pues en Primera División no ha recibido muchas oportunidades todavía.

Dentro del club es valorado como un arquero importante que será el futuro, ya que Keylor Navas es el titular, pero además un gran maestro para los porteros que luchan por su puesto.

Pablo Lara enfrenando a Juárez en un partido de Pumas | IMAGO7