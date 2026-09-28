Enrique Nieto será oficializado en un cargo importante en la FMF el próximo jueves

Todo parece indicar que el funcionario se convertirá en vicepresidente de la Federación Mexicana de Futbol

​Todo indica que el próximo jueves, Enrique Nieto se convertirá en vicepresidente de la Federación Mexicana de Futbol, cargo que será oficializado, aunque para muchos esa responsabilidad ya la venía ejerciendo desde hace tiempo.

​RÉCORD pudo corroborar que Nieto recibirá el puesto debido a su alto profesionalismo y estándar de calidad; sin embargo, para quienes viven el día a día se sabe que Nieto ocupa la función desde hace tiempo, incluso al interior de selecciones nacionales.

Enrique Nieto, próximo vicepresidente de la Federación Mexicana de Futbol | IMAGO7

Candidato para asumir riendas

​Todo indica que Enrique Nieto sería uno de los candidatos para asumir las riendas de selecciones nacionales, de acuerdo con gente que está inmersa en el 'nuevo' organigrama de representativos mexicanos, aunque esto no se vaya a hacer de manera oficial.

​Las versiones de que Ivar Sisniega, actual presidente de la FMF, dejará el cargo siguen vigentes; sin embargo, al interior del organismo se maneja aún gran hermetismo en torno a lo que podría suceder en un futuro próximo en la Federación Mexicana de Futbol.

Ivar Sisniega | MEXSPORT

​Lo que se sabe es que no sería nada nuevo que Enrique Nieto se convierta en el mandamás de selecciones nacionales, aunque no se descarta otra sorpresa de último momento.

​Para nadie sería sorpresa que el director de Asuntos Internacionales, director de Alianzas Estratégicas y Operaciones Internacionales, además de ejercer funciones como secretario general adjunto dentro del organigrama federativo, sea el indicado para asumir oficialmente una nueva faceta en el máximo organismo del futbol nacional.

Ivar Sisniega, titular de la Federación Mexicana de Futbol | MEXSPORT

Ha tomado control desde un perfil bajo

​De hecho, se sabe que Nieto ha tomado, desde un perfil bajo, la dirección de selecciones nacionales, por lo que la designación oficial no sería ninguna novedad en el organigrama de la FMF.

​Por el momento no existe ninguna señal para pensar que la ausencia de Ivar Sisniega en la gira de la Selección Nacional se deba a que pronto podría dejar el organismo, aunque esa especulación se ha mantenido en la última semana.

​En medio de las elucubraciones sobre la continuidad de Ivar Sisniega al frente de la Federación Mexicana de Futbol, llama la atención su ausencia en el viaje para el arranque de la era Rafael Márquez en el equipo nacional, donde era imperante su presencia para llevar de cerca todas las necesidades del cuadro mexicano.