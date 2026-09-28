El ‘Vasco’ habló del presente del Tricolor en su presentación como nuevo director técnico del Valencia

Javier Aguirre fue presentado como nuevo director del Valencia ya con la temporada 2026-27 iniciada. Apenas hace unos meses, el ‘Vasco’ dirigió a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. Tras esto, Rafael Márquez tomó ese lugar en el banquillo del Tricolor, algo que para el ‘Vasco’ representa tranquilidad, pues considera que México “está en buenas manos”. Asimismo, habló sobre la posibilidad de llevarse a algún compatriota al club español que dirigirá.

Podría interesarte Futbol El primer XI de Rafa Márquez con la Selección Mexicana: Caras nuevas ante Colombia

¿Qué dijo el Vasco Aguirre?

En su presentación como DT del Valencia, Aguirre habló sobre su reciente pasado con el Tricolor y el cambio en el banquillo que se dio. Cabe resaltar que en su última etapa con Selección Mexicana, mientras Aguirre era el director técnico, Rafael Márquez tomó el rol de auxiliar. Y como se dijo desde un principio, luego del Mundial, el ‘Kaiser’ tomó las riendas por completo del Tricolor con la salida del ‘Vasco’.

Ante esto, Aguirre resaltó que la Selección Mexicana “está en buenas manos” de cara a este nuevo proceso mundialista. De igual manera, auguró lo mejor para la escuadra tricolor y no solo alabó a Rafa, sino que también recordó que la presencia de Andrés Guardado en el banquillo como parte del cuerpo técnico será fundamental para formar un gran equipo de trabajo en Selección.

"Cuando surgió la noticia que venía para acá intercambiamos un par de mensajes, siempre con el cariño que nos tenemos desde hace 25 años y siempre con mucho respeto. Siempre estaré para lo que necesite, una llamada, una opinión. La Selección Mexicana está en muy buenas manos y seguro que le va a ir muy bien. Le deseo lo mejor a Rafa y a México. Está Andrés con él; suficiente”, dijo Aguirre.

Rafa Márquez en el banquillo de la Selección Mexicana | IMAGO7

Tras la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre dejó de ser director técnico de la Selección Mexicana. Su sucesor natural fue Rafael Márquez, quien fungió como su auxiliar y que el pasado sábado hizo su debut como DT de México. En dicho encuentro, México empató 1-1 con la Selección de Colombia. Para el resto de esta Fecha FIFA, el combinado azteca aún tiene juegos amistosos ante Estados Unidos, Perú y Chile.

Javier Aguirre en conferencia de prensa durante su presentación como DT de Valencia | valenciacf.com

Javier Aguirre habla sobre los mexicanos: ¿alguno llegará al Valencia?

Durante esta última etapa con Selección Mexicana, Javier Aguirre catapultó a varios compatriotas y los llevó a la Copa del Mundo. Uno de esos jugadores que potenció fue Erik Lira, quien fue uno de los mejores mediocampistas del Mundial. Ante esto, Aguirre fue cuestionado sobre si podría llevárselo al Valencia para esta nueva etapa.

Jugadores de la Selección Mexicana felicitan a Gilberto Mora | IMAGO 7

Ante esto, Javier mencionó que de momento no piensa en llevarse a algún mexicano. De primera instancia dijo que necesita hacer un diagnóstico de todo el equipo, ya con los lesionados integrados. Posterior a esto, de acuerdo a las necesidades de la plantilla, probablemente podría pensar en voltear a ver a los mexicanos que tengan calidad para jugar en el futbol de Europa; entre ellos, Erik Lira.

"Lo primero que veo es que hay muchos lesionados y eso es lo que me ocupa de momento. Tenemos que recuperarlos, que cambien esa cara. No tengo bien diagnosticado cómo está el equipo. Yo soy empleado del club, no manejo presupuesto, ni dinero. Eric es amigo, es un jugador sensacional como muchísimos jugadores mexicanos que podrían jugar en Europa tranquilamente, pero no puedo contestar ahorita esto”, dijo Aguirre.