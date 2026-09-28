Jugadores de la Selección Mexicana previo a salir al terreno de juego ante Colombia | IMAGO7

El Tri arribó a su siguiente sede para enfrentar a Perú

La Selección Mexicana arribó a Nueva York, tras el empate a uno ante Colombia, para sostener su segundo compromiso, en esta Fecha FIFA al mando de Rafa Márquez, ante Perú en el Sports Illustrated Stadium.

A través de redes sociales ya circula el video por parte de Mexican National Team con la bienvenida al hotel a los jugadores que pasan desfilando encabezados por Gilberto Mora y Rafa Márquez.

Todo esto después de que la Selección Mexicana empatara 1-1 ante Colombia gracias a una genialidad de Gilberto Mora, en un partido marcado de debuts con Rafa Márquez como DT y Morita con el estreno de su dorsal '10'.

¿Cómo fue el México vs Colombia?

Todavía el cronometro no llegaba al minuto 10 cuando Richard Ríos se quitó fácilmente a Luis Chávez con un amague, por la banda de la izquierda, y metió un centro preciso al área chica que Luis Suárez remató para abrir el marcador.

Colombia se pone por delante ante México | MEXSPORT

México reaccionaría con un contragolpe comandado por Gilberto Mora, el Piojo Alvarado sacó un disparo que se estrelló en el poste. El rebote le quedó a Luis Chávez dentro del área pero su remate no fue el mejor.

Con el 1-0 al descanso, para el segundo tiempo tuvo que llegar el nuevo 10 del Tri, Gilberto Mora recibió un pase filtrado de Jesús Gallardo, recortó dentro del área y dejó en el suelo a Jhon Lucumí para definir el empate.

Gilberto Mora empató el partido ante Colombia | MexSport

¿Cómo llega Perú?

Perú terminó por ser goleado ante Estados Unidos. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino apostó por el talento joven y consiguió una victoria importante después del Mundial 2026.

Estados Unidos en amistoso ante Perú | AFP