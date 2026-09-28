La Selección Mexicana arribó a Nueva York, tras el empate a uno ante Colombia, para sostener su segundo compromiso, en esta Fecha FIFA al mando de Rafa Márquez, ante Perú en el Sports Illustrated Stadium.
A través de redes sociales ya circula el video por parte de Mexican National Team con la bienvenida al hotel a los jugadores que pasan desfilando encabezados por Gilberto Mora y Rafa Márquez.
Todo esto después de que la Selección Mexicana empatara 1-1 ante Colombia gracias a una genialidad de Gilberto Mora, en un partido marcado de debuts con Rafa Márquez como DT y Morita con el estreno de su dorsal '10'.
"Era un sueño que tenía": Gilberto Mora tras estrenarse con la Selección Mexicana
¿Cómo fue el México vs Colombia?
Todavía el cronometro no llegaba al minuto 10 cuando Richard Ríos se quitó fácilmente a Luis Chávez con un amague, por la banda de la izquierda, y metió un centro preciso al área chica que Luis Suárez remató para abrir el marcador.
México reaccionaría con un contragolpe comandado por Gilberto Mora, el Piojo Alvarado sacó un disparo que se estrelló en el poste. El rebote le quedó a Luis Chávez dentro del área pero su remate no fue el mejor.
Con el 1-0 al descanso, para el segundo tiempo tuvo que llegar el nuevo 10 del Tri, Gilberto Mora recibió un pase filtrado de Jesús Gallardo, recortó dentro del área y dejó en el suelo a Jhon Lucumí para definir el empate.
¿Cómo llega Perú?
Perú terminó por ser goleado ante Estados Unidos. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino apostó por el talento joven y consiguió una victoria importante después del Mundial 2026.
Gianluca Lapadula fue el encargado había empatado el 1-1 parcial tras la anotación de Justin Ellis al minuto 4; sin embargo, Malik Tillman, Julian Hall y Sebastian Berhalter sentenciaron el marcador.