El mediocampista logró sumar minutos ante Colombia y se mantiene en la concentración del Tricolor

Jeremy Márquez vivió momentos de contraste durante la concentración de la Selección de México en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). El mediocampista sufrió una molestia en la espalda durante la práctica matutina que lo obligó a abandonar el entrenamiento antes de tiempo, situación que encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico del Tricolor como en el entorno de Cruz Azul.

A pesar de la preocupación inicial por su estado físico, Márquez permaneció bajo la supervisión médica del combinado nacional y logró participar en el compromiso amistoso frente a la Selección de Colombia, donde ingresó de cambio al minuto 75 en sustitución de Jorge Sánchez.

¿Qué le pasó a Jeremy Márquez en el entrenamiento del Tricolor?

La alarma alrededor del futbolista ocurrió durante uno de los ejercicios programados en la sesión de práctica de la Selección Mexicana. Jeremy realizó un movimiento brusco y sintió un dolor agudo en la zona lumbar, viéndose obligado a interrumpir su actividad en el terreno de juego.

Jeremy Márquez, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

Aunque se especuló sobre una posible baja para regresar a los trabajos con La Máquina de Cruz Azul, el cuerpo técnico determinó mantenerlo en el campamento azteca para evaluar de cerca su evolución médica día con día.

Jeremy Márquez muestra su entusiasmo por defender la playera nacional

Pese al susto médico registrado en la práctica previa, el futbolista expresó su satisfacción por volver a vestir los colores del Tri tras ingresar de cambio en el tramo final del partido ante el cuadro cafetero.

"Emocionado de regresar a la Selección", declaró Márquez respecto a su sentir por volver a ser considerado dentro del proceso del equipo nacional.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, previo al duelo ante Colombia en Baltimore | IMAGO7