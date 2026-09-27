El histórico guardameta mexicano acudió al show de la banda sinaloense en la capital española

Lejos de los terrenos de juego, Guillermo Ochoa volvió a robarse los reflectores durante su estancia en la capital española. El histórico canterano de América asistió en compañía de su esposa al concierto que Grupo Firme ofreció en Madrid, sumándose a la celebración de la agrupación sinaloense en territorio europeo.

Una vez concluido el espectáculo, el canterano azulcrema accedió al área privada de la banda para convivir con Eduin Caz y el resto de los músicos, momento que quedó registrado en las plataformas digitales de los involucrados.

El guiño de Ochoa al éxito del regional mexicano

A través de sus redes sociales, el exarquero de la Selección Mexicana dedicó unas palabras de admiración hacia la agrupación por su impacto internacional y por poner en alto la cultura mexicana fuera de sus fronteras.

Memo Ochoa y Grupo Firme l Instagram: @yosoy8a

"Una gran noche en Madrid. Siempre da gusto coincidir con mexicanos que están haciendo cosas grandes y llevando el nombre de México por todo el mundo", externó Ochoa en su cuenta oficial.

Asimismo, el guardameta reafirmó su consideración hacia el vocalista y el resto del equipo: "Mis respetos compadre Eduin Caz y toda la familia de Grupo Firme por todo lo que han construido, por su éxito y por representar nuestra música con tanto orgullo fuera de casa. Que sigan viniendo muchos éxitos más. ¡Puro México!".

Memo Ochoa con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Durante la velada, Memo Ochoa lució un atuendo de estilo norteño en tono negro con bordados dorados. Por su parte, los miembros de Grupo Firme se dejaron ver vistiendo camisetas de la Selección de España mientras compartían cánticos, abrazos y un ambiente festivo muy cercano al de un festejo futbolero.