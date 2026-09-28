Rafa Márquez y compañía se preparan para afrontar su segundo partido al mando de la Selección Nacional

El encuentro entre México y Perú se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre de 2026 a las 19:00. Este será el segundo partido de Rafa Márquez al mando del Tri en busca de su primera victoria; juego que podrás disfrutar por Canal 5, TUDN, TV Azteca, Claro Sport y Amazon Prime Video.

La Selección Mexicana llega a este partido de empatar a uno con Colombia con un Gilberto Mora en gran nivel, por lo que se espera repetir las hazañas ante los peruanos.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

La Selección Mexicana llega a este encuentro después de un empate a uno ante Colombia, donde hubo puntos para mejorar, pero a su vez, se ve la mano táctica de Rafa al mando del Tri, ya que por momentos fueron superiores a Colombia, aunque con mejoras en la ofensiva.

Gilberto Mora, el nuevo 10 de la Selección y una de las futuras estrellas a seguir con el Tricolor.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Por su parte, Perú vive una reconstrucción después de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 y recientemente, cayendo por goleada 4 a 1 ante Estados Unidos. Ante México llega con la ilusión de mostrar su mejor futbol y en busca de respuestas que lo lleven a su mejor momento.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo cada vez más su proyecto deportivo de cara al futuro.

Estados Unidos golea a Perú en amistoso | AFP

¿Dónde ver México vs. Perú?

El encuentro entre México y Perú se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre de 2026 a las 19:00 en el Estadio de NY Red Bull, a través de Canal 5, TUDN, TV Azteca, Claro Sport y Amazon Prime Video.