Perfilan a Enrique Nieto Junco como nuevo vicepresidente de la FMF; salida de Ivar Sisniega es inminente

Ivar Sisniega en un evento de la FMF | X:@FMF

La Federación Mexicana de Futbol ya tiene un reacomodo de estructura en su directiva

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tuvo un reacomodo en los recientes días dentro de su organigrama; Enrique Nieto Junco se ha convertido en nuevo vicepresidente, a falta de hacerse oficial, y todo apunta a que Ivar Sisniega tenga las horas contadas para salir del máximo organismo del futbol mexicano.

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Movimientos en la FMF

De acuerdo con información de Rubén Rodríguez, el nuevo dirigente ya funge en su puesto desde hace varios días dentro de la estructura como vicepresidente de la FMF además de Selecciones Nacionales.

"ENRIQUE NIETO JUNCO es vicepresidente de FMF y Selecciones Nacionales, quien ya ejerce desde hace varios días", resalta el periodista desde su cuenta de X, al mismo tiempo que destaca que "Rafa Márquez y Duilio Davino le reportarán directamente, así como Andrés Lillini."

Ivar Sisniega en un evento de SNM Sub 17 | X:@FMF

Finalmente, catapulta que la salida del que era presidente de la FMF Ivar Sisniega está prácticamente fuera de su puesto: "Mientras le buscan salida a Ivar Sisniega, otros comienzan a ejercer más autoridad. El actual presidente de FMF queda sin mando ni acción".

Cabe mencionar, que recientemente llamó la atención de la ausencia de Ivar Sisniega en la gira de la Selección Nacional con Rafa Márquez como nuevo DT que desató las especulaciones en la última semana.

Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de Liga MX, Mikel Arriola comisionado de la FMF, y Víctor Velázquez, previo a la Campeones Cup | IMAGO7

El primer gran evento en el que se produjo su ausencia fue en la presentación oficial de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana que fue presentado junto a su cuerpo técnico rumbo al Mundial 2030.

Rafa Márquez en el banquillo de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Quién es Enrique Nieto?

Enrique Nieto Junco no será nuevo dentro de la FMF debido a que fungía como directivo dentro del organigrama de la federación, y lleva alrededor de 15 años trabajando dentro del organismo.