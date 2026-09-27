La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tuvo un reacomodo en los recientes días dentro de su organigrama; Enrique Nieto Junco se ha convertido en nuevo vicepresidente, a falta de hacerse oficial, y todo apunta a que Ivar Sisniega tenga las horas contadas para salir del máximo organismo del futbol mexicano.
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Movimientos en la FMF
De acuerdo con información de Rubén Rodríguez, el nuevo dirigente ya funge en su puesto desde hace varios días dentro de la estructura como vicepresidente de la FMF además de Selecciones Nacionales.
"ENRIQUE NIETO JUNCO es vicepresidente de FMF y Selecciones Nacionales, quien ya ejerce desde hace varios días", resalta el periodista desde su cuenta de X, al mismo tiempo que destaca que "Rafa Márquez y Duilio Davino le reportarán directamente, así como Andrés Lillini."
Finalmente, catapulta que la salida del que era presidente de la FMF Ivar Sisniega está prácticamente fuera de su puesto: "Mientras le buscan salida a Ivar Sisniega, otros comienzan a ejercer más autoridad. El actual presidente de FMF queda sin mando ni acción".
Cabe mencionar, que recientemente llamó la atención de la ausencia de Ivar Sisniega en la gira de la Selección Nacional con Rafa Márquez como nuevo DT que desató las especulaciones en la última semana.
El primer gran evento en el que se produjo su ausencia fue en la presentación oficial de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana que fue presentado junto a su cuerpo técnico rumbo al Mundial 2030.
¿Quién es Enrique Nieto?
Enrique Nieto Junco no será nuevo dentro de la FMF debido a que fungía como directivo dentro del organigrama de la federación, y lleva alrededor de 15 años trabajando dentro del organismo.
Entre su antecedentes destacan cargos como director de asuntos internacionales y secretario general adjunto, de hacerse oficial su nuevo puesto como vicepresidente podría perfilarse como el principal candidato a tomar el puesto de presidente.