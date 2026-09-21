Los principales representantes de la FMF y Liga MX fueron invitados al conversatorio impulsado por Clemente Castañeda

La discusión por el ascenso y descenso del futbol mexicano llegó este lunes 21 de septiembre al Senado de la República, pero lo hizo sin la presencia de dos de los principales representantes de los organismos que dirigen el balompié nacional: Mikel Arriola y Francisco Iturbide.

Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de la Liga MX, fueron invitados al conversatorio "Fuera de Lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?", pero ninguno participó en las mesas organizadas para discutir el actual sistema de competencia.

Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de la Liga MX, junto a Víctor Velázquez | IMAGO7

¿Por qué no estuvieron Mikel Arriola y Francisco Iturbide en el Senado?

Previo a la realización del encuentro, el senador Clemente Castañeda había informado que ambos directivos recibieron una invitación para formar parte del conversatorio, aunque hasta entonces no se había obtenido respuesta. Su ausencia finalmente se confirmó este lunes, sin que esto permita establecer por sí solo que rechazaron formalmente participar.

La falta de representantes de la FMF y Liga MX dejó la discusión principalmente en manos de dirigentes de clubes de la Liga de Expansión, especialistas, abogados, exjugadores y periodistas. Entre los equipos contemplados estuvieron Cancún FC, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Atlético La Paz y Atlético Morelia.

El conversatorio fue dividido en dos mesas para abordar las implicaciones deportivas y laborales, además de la gobernanza y el impacto económico del cierre del sistema de competencia. El objetivo planteado por los organizadores fue analizar las consecuencias que ha tenido la suspensión de la movilidad entre categorías del futbol mexicano.

Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de Liga MX, Mikel Arriola comisionado de la FMF, y Víctor Velázquez, previo a la Campeones Cup | IMAGO7

Clemente Castañeda llevó el debate al Senado

La iniciativa fue impulsada por Clemente Castañeda, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien planteó que la discusión no debe limitarse únicamente al aspecto deportivo debido a las implicaciones económicas y profesionales que tiene el sistema para jugadores y clubes.

“Aunque no lo parezca, esto no se trata solo de futbol, es un tema de justicia y movilidad social. El deporte es de interés público, y el futbol también lo es. Eliminar el ascenso es cerrarle la puerta del futuro y desarrollo profesional a