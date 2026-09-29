La defensa de Pumas, la zona más endeble del equipo

Jugadores de Pumas en lamento en la Liga MX | MEXSPORT

En los últimos seis partidos, el equipo no ha logrado dejar su arco en cero

El torneo de Pumas, hasta ahora, ha sido irregular en cuanto a resultados, con un equipo que continúa en el proceso de adaptarse a las pretensiones del entrenador, Esteban Solari. En este difícil momento para el club, la zona que más ha demostrado deficiencias es la defensa, pues ya son seis partidos consecutivos sin colgar el cero.

Pumas ha recibido cuatro penaltis en contra en los últimos seis partidos

Dentro de estos seis partidos sin dejar el arco en cero, fueron dos encuentros en los que le señalaron dos penaltis. Ante Tijuana, por faltas de Rubén Duarte, Gilberto Mora aprovechó para marcar un doblete, mismo caso que Sébastien Salles-Lamonge, recientemente en el encuentro con Atlético de San Luis.

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Son diez goles recibidos en estos últimos seis encuentros, una marca que deja claro que la defensa no ha estado a la altura, especialmente en el juego aéreo y los contactos dentro del área.

Gilberto Mora cobra un penal ante Pumas | IMAGO 7

El torneo pasado, Pumas venía de ser una de las mejores defensivas, pero en este nuevo proceso, en el que además Solari no ha contado con plantel completo, el bloque bajo representa la zona que más trabajo necesita.

El conjunto auriazul ha tenido un rendimiento prometedor en la zona ofensiva, pero la cantidad de goles recibidos lo deja sin los resultados favorables para escalar posiciones en la tabla.

Sébastien Salles-Lamonge anota de penal ante Pumas | IMAGO 7

¿Qué cambios ha hecho Solari en la defensa?

En los últimos partidos, Solari ha optado por alinear a Ángel Azuaje en lugar de Rubén Duarte, para acompañar a Nathan Silva. Además, el Tano no ha contado con Álvaro Angulo en plenitud, por su lesión en Leagues Cup y su convocatoria con Colombia en esta Fecha FIFA.

El calendario de Pumas lo obliga a atender estas problemáticas, ya que el siguiente compromiso es ante Cruz Azul, el vigente Campeón del futbol mexicano que tiene una buena relación con el gol.