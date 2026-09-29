Periodista español asegura que Gilberto Mora no tiene nivel para los grandes de Europa

Gilberto Mora con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 | IMAGO 7

Cristóbal Soria, de Diario AS, destacó sus argumentos para no destacar al mexicano

Gilberto Mora se ha convertido en la sensación del momento, debido a su calidad como futbolista; sin embargo, en las recientes horas el periodista español, Cristóbal Soria, ha destacado contundentemente que el juvenil no tiene nivel “para ser titularísimo en los grandes transatlánticos europeos”.

En un pequeño video, publicado por Diario AS, se destacan los argumentos para que el futbolista de 17 años no sea aun considerado como un titular indiscutible en los grandes equipos de Europa.

¿Cuáles fueron las palabras de Cristóbal Soria?

“Gilberto (Mora) es un futbolista en proyección, es un futbolista en formación y que ahora mismo en esa formación necesita jugar 45 partidos al año; pero, de los 45 partidos necesita jugar 40 como titular”, menciona primeramente Cristóbal Soria.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El periodista español lanza una pregunta para que enseguida responda la misma con contundencia: “Mi pregunta es ¿Está Gilberto para ser titularísimo en los grandes transatlánticos europeos?”

“Evidentemente, yo creo que estaremos todos de acuerdo en poner un NO rotundo, con letras de molde, con letra mayúscula, si queremos lo pintamos con rotulador fluorescente para que se vea bien”, termina catapultando.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 | IMAGO 7

El gran momento de Gilberto Mora

Gilberto Mora sigue viviendo un momento extraordinario a sus 17 años, previo a post al Mundial 2026, sigue mostrando su talento y ahora tomado la batuta de ser el ’10’ de la Selección Mexicana.

Además de que parece no tener límites para romper récords; el futbolista de Tijuana ya construyó una lista de marcas históricas que lo colocan como uno de los jugadores más juveniles más destacados en la historia del futbol mexicano.

Gilberto Mora en la pasada Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana | IMAGO 7