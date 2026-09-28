El juvenil mexicano continúa haciendo historia al sumar 19 récords tanto con la Selección Mexicana como con Xolos

Gilberto Mora parece no tener límite para romper récords, debido a que, con apenas 17 años, el futbolista de Tijuana ya construyó una lista de marcas históricas que lo colocan como uno de los jugadores más juveniles que ha tenido el futbol mexicano.

Su irrupción comenzó desde muy joven en la Liga MX, pero su crecimiento se aceleró con la Selección Mexicana. En apenas un par de años, Mora pasó de ser una promesa de Xolos a convertirse en protagonista de la Selección Mexicana y en uno de los futbolistas más jóvenes en hacer historia en distintas competencias.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Gil Mora hizo historia desde su debut en Liga MX

El mediocampista ofensivo debutó con 15 años y 308 días, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con Xolos. Pero aquella aparición apenas era el comienzo.

Con 15 años y 320 días, Mora se convirtió en el futbolista más joven en ser titular, marcar un gol y registrar una asistencia en la historia de la Liga MX. Su precocidad también alcanzó las fases decisivas del campeonato. Con 17 años y 37 días, se convirtió en el goleador más joven en un partido de Play-In y de liguilla del futbol mexicano.

Gilberto Mora con Xolos de Tijuana en la Liga MX | IMAGO 7

La Selección Mexicana también tiene récords de Gilberto Mora

La llegada de Mora al Tricolor representó otro salto, debido a que, con 16 años y 94 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar con la Selección Mexicana, mientras que con 16 años y 257 días consiguió el registro como el debutante más joven.

Posteriormente, también se convirtió en el mexicano más joven en registrar una asistencia con la selección y en dar un pase para gol en una Copa Oro, pero su participación en el torneo de Concacaf todavía le tenía reservado otro récord: con 16 años y 265 días, Mora se convirtió en el jugador más joven en conquistar un título oficial con una Selección Mayor.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, festejando su primer gol con el Tricolor | MEXSPORT

El Mundial llevó sus récords a otro nivel

La Copa del Mundo también quedó marcada por la presencia del juvenil mexicano. Gilberto Mora fue el jugador más joven del

Mundial y se convirtió en el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo.