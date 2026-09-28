¿Conflicto de intereses? Próximo vicepresidente de la FMF es hijo del representante de Rafa Máquez

Desde hace unas semanas surgió el rumor sobre la llegada al puesto de Enrique Nieto Junco

La Federación Mexicana de Futbol se prepara para realizar cambios importantes en su estructura directiva, con Enrique Nieto Junco perfilado para asumir una vicepresidencia con funciones relacionadas a Selecciones Nacionales. Sin embargo, su eventual nombramiento ha comenzado a generar cuestionamientos debido a su vínculo familiar con Enrique Nieto, representante de Rafael Márquez.

Las versiones sobre el crecimiento de Nieto Junco dentro del organigrama de la FMF surgieron desde hace varias semanas. Actualmente aparece oficialmente como secretario general adjunto del organismo y acumula más de 15 años de experiencia en diferentes áreas de la Federación.

Enrique Nieto, próximo vicepresidente de la Federación Mexicana de Futbol | IMAGO7

¿Quién es Enrique Nieto Junco y qué relación tiene con Rafa Márquez?

De acuerdo con información revelada en el programa Infiltrados (de lunes a viernes a las 13:00 horas en todas las plataformas de RÉCORD), el nuevo puesto colocaría a Enrique Nieto Junco en una posición desde la cual recibiría reportes de responsables deportivos de Selecciones Nacionales, entre ellos Rafael Márquez, Duilio Davino y Andrés Lillini.

La situación ha llamado la atención debido a que Nieto Junco es hijo de Enrique Nieto Applebaum, cofundador de Promofut y representante de Rafael Márquez durante buena parte de su trayectoria profesional. RÉCORD ha documentado previamente la relación profesional entre Nieto Applebaum y el actual entrenador de la Selección Mexicana.

RÉCORD pudo corroborar que dentro de la Federación la trayectoria de Nieto Junco es reconocida por su profesionalismo y estándar de trabajo. Además, el directivo no es nuevo en el organismo, pues ha desempeñado funciones en operaciones comerciales, alianzas estratégicas, asuntos internacionales y posteriormente como secretario general adjunto.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, previo al duelo ante Colombia en Baltimore | IMAGO7

Enrique Nieto ganaría peso en Selecciones Nacionales

Personas inmersas en la reestructuración señalan que Nieto Junco ganaría peso dentro del área de Selecciones Nacionales y podría convertirse en una de las principales figuras del nuevo organigrama deportivo rumbo al siguiente ciclo mundialista.

Otros reportes recientes también han señalado que Duilio Davino y Andrés Lillini quedarían dentro de una estructura encabezada por Nieto, aunque hasta este 28 de septiembre la página oficial de la FMF todavía mantiene a Ivar Sisniega como presidente ejecutivo y a Nieto Junco como secretario general adjunto.