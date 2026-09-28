¿La Selección Mexicana extrañará a Vega? Estos son sus números con la selección

El atacante de Toluca analiza dejar la Selección Mexicana con 54 partidos jugados, siete goles y ocho asistencias

Alexis Vega puso en duda su continuidad con la Selección Mexicana, pero su posible adiós llega en uno de sus mejores momentos con Toluca. El atacante de 28 años reveló que analiza dar un paso al costado del combinado tricolor después de su poca participación en el Mundial, aunque todavía no existe una decisión definitiva.

“Estoy viendo si sigo en la Selección o no”, explicó Vega después del empate entre Cruz Azul y Toluca, dejando abierta una decisión que podría marcar el cierre de su etapa internacional.

Alexis Vega en partido con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Qué ha hecho Alexis Vega con la Selección Mexicana?

Desde su debut ante Paraguay el 27 de marzo de 2019, Vega disputó 54 partidos con la Selección Mexicana, en los que registra siete goles y ocho asistencias.

El atacante participó en los mundiales de Qatar 2022 y 2026, aunque en la última Copa del Mundo tuvo poca actividad, situación que, de acuerdo con sus propias declaraciones, influyó en su reflexión sobre continuar o no con el combinado nacional.

Los títulos que presume con el tricolor

La trayectoria de Vega también incluye varios trofeos. El futbolista fue parte de los planteles mexicanos que conquistaron la Copa Oro de 2019, la Copa Oro de 2025 y la Concacaf Nations League 2025.

A ellos se suma la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde marcó ante Japón en el partido por el tercer lugar. Antes de aquella justa, también fue campeón del Preolímpico de Concacaf 2020, torneo en el que recibió el Balón de Oro.

Alexis Vega en calentamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Alexis Vega atraviesa un gran momento con Toluca

Mientras analiza su futuro con México, Vega mantiene números importantes con los Diablos Rojos. En el Apertura 2026, suma ocho partidos, 546 minutos, cuatro goles y dos asistencias, además de una calificación promedio de 7.78.

Es decir, el atacante registra una participación directa en seis anotaciones en apenas ocho encuentros del torneo, cifras que explican el protagonismo que mantiene actualmente con Toluca. En todo 2026, sus registros con el conjunto escarlata contemplan 18 partidos y mil 129 minutos, además de sus actuaciones en Liga MX, Leagues Cup y Concachampions.