Filtran jersey conmemorativo de la Selección Mexicana para el centenario de la FMF

La Federación Mexicana de Futbol celebrará en 2027 sus 100 años

Footy Headlines, página dedicada a revelar camisetas de los equipos de futbol, ha filtrado lo que sería el jersey conmemorativo de la Selección Mexicana para celebrar el centenario de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en 2027.

A través de sus redes sociales resalta la camiseta con un encabezado en donde destaca la más reciente actualización del kit además de resaltar que son imágenes exclusivas de esta prenda.

Jugadores del Tri seguirán aprendiendo el estilo de Rafa Márquez | Imago7

“El canal de kits de fútbol en español Gol de Sergio ha creado un mockup de cómo podría verse el kit del centenario de Adidas México 2027, basado en los diseños de aniversario de Adidas y el kit burdeos de México de 1927”, se lee en el encabezado en X.

Podría interesarte Futbol Israel Reyes revela el mensaje de Rafa Márquez para jugar sin miedo con el Tri

¿Cómo es el diseño?

El uniforme luce con una playera color guinda que se asemeja a las que la Selección Mexicana utilizó en sus inicios; en Uruguay 1930, en Brasil 1950 y en Suiza 1954 como distintivo principal.

En esta ocasión la tonalidad en guinda se realza en toda la camiseta destacando en el lado izquierdo del pecho el escudo que también resaltaba en los comienzos del representativo y del otro lado acompaña la marca que viste al equipo.

El uniforme luce con una playera color guinda como posible jersey especial para 100 años de FMF | X:@Footy_Headlines

En la combinación del uniforme destaca los shorts y calcetas azules (negro) tal com se hizo en aquel primer Mundial. Cabe mencionar que, son las medias que usaron en Uruguay 1930 ya que después las calcetas fueron también color guinda en Brasil 1950.

¿Cuándo saldrá el kit?

No hay un versión oficial de la fecha exacta del lanzamiento; sin embargo, la equipación podría estar lanzando en el primer semestre de 2027 como parte de los actos conmemorativos del centenario.

La fecha de los 100 años de la FMF es el 26 de agosto de 1927, año en que se formalizó la creación de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, con el objetivo principal de organizar el futbol amateur y profesional, así como de gestionar la participación de México en torneos internacionales.