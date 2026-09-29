El nuevo alto mando es hijo de uno de los representantes más importantes en México, por lo que tomar una decisión puede afectar interses personales

Dejo claro al arrancar que del trabajo de Enrique Nieto Junco, nueva cabeza de Doña Fede, el jefe de jefes en Selecciones por encima del Penta, de Duilio, Lillini y Rafa, recibí referencias positivas sobre sus 15 años en FMF, donde empezó en el área comercial, creció a negocios e internacional, pasó por secretaria general y ahora es el mandamás sólo debajo de Mikel. “Es un chavo decente y trabajador”, calificativos repetidos.

Dicho lo dicho, hay que hablar del elefante en el cuarto, mi Franky: que el nuevo alto mando es hijo de uno de los representantes más importantes en México, Enrique Nieto Applebaum, quien desde 2002 le lleva la carrera al flamante técnico nacional, Rafa Márquez, lo que implica un conflicto de intereses en FMF.

Así como lo leíste, el jefe de Selecciones es hijo del agente del entrenador del Tri, un dilema, pues aunque los involucrados sean de la calidad ética más alta, es inminente la circunstancia en la que tomar una decisión del representativo mexicano también afecte sus intereses personales.

Los escenarios son infinitos, desde el contrato de Rafa, relacionado directamente al beneficio del padre, hasta convocatorias de representados de Nieto, o ligados a sus socios o amigos, incluso bloqueo a futbolistas en conflicto con el promotor. El límite es la creatividad para imaginarlos.

Insisto, acá no se juzga la calidad moral, hay referencias positivas, sino la posibilidad de estos escenarios con la reestructura. ¿Quieres un ejemplo en el que nunca se probó nada, pero que más de uno aún se llena la boca al acusar sin reparo? La relación del Secretario General de FMF, Íñigo Riestra, también encargado del arbitraje cuando su hermano José como presidente del Atlas fue Bicampeón. Acusaciones insensatas, pero en las oficinas de Toluca acomodaron las piezas para que vengan nuevas de aquellos que disfrutan ver arder al mundo. Vaya dilema.

Doña Tele la aplica de nuevo... Y faltan

Pues al que se la aplicaron de nuevo desde la televisión dueña de sus derechos fue al Atlante, ya que Azteca volvió a vender su partido de Viernes Botanero a ESPN, ahora la victoria sobre Rayados que no pasó por señal abierta, sino en restringida, lo que redujo el rating. Y me dicen que al Líder Mundial le funcionó tan bien que ya le compró a los del Ajusco uno más de local de los Potros y está por cerrar un segundo en lo que queda del torneo. No creo que los azulgrana estén felices de perder tanta exposición.

Entre engaños y refuerzo cambió el rating

Ya metido en temas de TV, vaya juego maquiavélico de Televisa en el México contra Colombia, en el que se cansaron de repetir que era “exclusivo”, cuando por primera vez la Selección pasó por tantas señales, como la de Azteca 7 en abierta, Claro Sports en restringida y streaming, así como Prime Video, incluso en radio por W. Me dicen que en realidad querían decir que no lo tenían en TUDN, sino “exclusivamente” por Canal 5, aunque como también se vio en ViX, pues hasta eso fue un engaño.

Me sorprendió el resultado del rating de Selección, que ya fue distinto ante la pulverización en tantas opciones. Pues resulta que en el canal contra canal por fin ganó Televisa. Así como lo lees: casi el doble por Canal 5 que Azteca 7. Pero hay explicación y es que hubo ‘refuerzo de lujo’: fue el Cruz Azul-Toluca, partido espectacular y cargado de polémica, y como se ligó al de la Selección, a los de Chapultepec les dejó altísima audiencia y una ventaja brutal contra los del Ajusco que no pudieron remontar.

¿Y La Volpe, se va de Televisa?