El entrenador señaló que uno de los principales objetivos de su proceso es conseguir que el equipo mantenga el mismo nivel de competencia

El director técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, señaló que uno de los principales objetivos de su proceso es conseguir que el equipo mantenga el mismo nivel de competencia sin importar el rival, el escenario o las circunstancias en las que tenga que disputar sus partidos.

El estratega considera que la mentalidad debe ser uno de los aspectos que se trabajen dentro del grupo, particularmente para evitar que el rendimiento de la Selección Mexicana dependa del nivel o del nombre del adversario.

“Si hay algo importante que queremos cambiar, hay que hacer cosas diferentes, y empieza desde ahora. De quién juegue, quien juegue, pues tienen que mostrar el mismo nivel, y vayamos a donde vayamos, contra quien juguemos, pues es otro de los retos que tenemos para poder seguir manteniendo el nivel. Porque se da mucho de que vamos, no sé, a jugar a Centroamérica, sin despreciar, obviamente, a los rivales, y que, a lo mejor, sí nos cuesta más trabajo sacar un buen resultado, y que luego, si vienen a México, pues, obviamente, se comporta de otra manera”, señaló.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, previo al duelo ante Colombia en Baltimore | IMAGO7

Busca la misma mentalidad ante cualquier rival

Márquez enfatizó que el comportamiento del equipo no debería cambiar dependiendo de la jerarquía o el nivel que tenga el rival. Para el técnico, mantener una misma intensidad forma parte de la identidad que pretende construir con la Selección Mexicana.

"Si enfrentamos a un gran rival, también el equipo se comporta quizás de otra manera que si nos encontramos, o sea, enfrentamos a un rival quizás un poco menor, pues cambia. Entonces, yo creo que es un tema de mentalidad que quiero también imponer un poco dentro de los jugadores de la selección, que no importa contra quién juguemos, tenemos que dar nuestro máximo siempre", agregó.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al juego ante Colombia | IMAGO7

Mantener la intensidad

Además de buscar mantener una misma intensidad, Márquez utilizará los próximos partidos para observar el comportamiento de los jugadores que tendrán oportunidad de participar. La convocatoria cuenta con futbolistas que ya tienen experiencia dentro del proceso y con jóvenes que buscan ganarse un lugar.

“Y juegue quien juegue, es lo que espero que puedan mantener eso. La idea de juego, pues, poco a poco, hay algunos que son nuevos y seguramente intentaremos verlos, así que vamos a ver cómo se comportan este tipo de situaciones con estos rivales y, pues, intentando mantener ese nivel que mostramos contra Colombia”, concluyó.