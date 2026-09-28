El estratega del conjunto sudamericano reconoció que deberán estar atentos a lo que haga el jugador de Xolos de Tijuana

La irrupción de Gilberto Mora en la Selección Mexicana no ha pasado desapercibida en el panorama internacional. El jugador de Xolos de Tijuana no se ha cansado de imponer récords y marcas con el Tri por su juventud, y previo al compromiso amistoso de este martes 29 de septiembre ante Perú, el técnico del combinado sudamericano, Mano Menezes, elogió las cualidades del atacante, de quien aceptó que deberán cuidarse en zona defensiva.

“Gilberto Mora es un gran talento del fútbol mexicano”, afirmó el timonel de la Bicolor. Añadió que el hecho de que Javier Aguirre le dio oportunidad a 'Morita' desde el año pasado y luego en la Copa del Mundo 2026, será un factor de peso, pues la experiencia y el entorno de un futbolista puede ser determinantes en amistosos como el de esta semana.

Jugadores de la Selección Mexicana felicitan a Gilberto Mora | MEXSPORT

Perú tendrá cuidado con Gilberto Mora

En ese mismo tenor, Menezes consideró que Mora será un elemento determinante y que llega en un gran momento, luego de marcar su primer tanto con la selección mayor el fin de semana pasado en el empate a un gol contra Colombia.

Señaló que su desequilibrio será uno de los aspectos en los que más atención deberán poner, pues de lo contrario es un jugador que puede hacerles mucho daño. "Vamos a tener cuidado con Mora", y afirmó que la consigna es achicarle los espacios y cortar sus circuitos de juego para impedir que vuelva a ser el factor determinante en el trámite del juego.

Luis de la Fuente con Mano Menezes en un amistoso de España contra Perú | MEXSPORT

Por otra parte, Menezes aclaró que la alineación definitiva dependerá de las últimas sesiones de trabajo y de la condición física de su plantel. Uno de los nombres bajo la lupa es André Carrillo, quien se integrará a las prácticas regulares antes de que se defina si verá acción frente al conjunto azteca o si será preservado para el siguiente reto ante Canadá.

¿Cuándo y a qué hora ver el partido de México contra Perú?

El compromiso entre aztecas e incas está programado para este martes 29 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), podrá seguirse por medio de la señal de Azteca Deportes, TUDN, Prime Video y Claro Sports.