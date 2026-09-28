El entrenador de la Selección Mexicana pidió calma al proceso de Morita

El director técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, habló sobre el momento que vive Gilberto Mora y pidió llevar con calma el proceso del joven futbolista, quien ha despertado interés por su talento y proyección. El estratega nacional destacó la importancia de permitirle desarrollarse sin cargarlo con las expectativas que suelen acompañar a los jugadores jóvenes.

Márquez señaló que Mora debe continuar disfrutando su proceso, mientras recibe el respaldo necesario para seguir creciendo tanto dentro como fuera de la cancha.

"Es tratar de mantener la calma, de dejarlo que se desarrolle, que se divierta, que siga siendo ese joven que nos demuestra día con día y apoyarlo, porque, bueno, es un talento y yo creo que ese tipo de jugadores hay que tratar de, no más de este lado, sino también de aquel lado, que tengan la calma para poderlo apoyar y que ojalá nos dé muchas alegrías en un futuro. Todavía no consigue nada, así que hay que tenerlo, llevarlo con calma", aseguró.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, previo al duelo ante Colombia en Baltimore | IMAGO7

¿Qué más dijo Rafael Márquez sobre Gilberto Mora?

El estratega nacional enfatizó que Gilberto Mora cuenta con una buena base familiar y de valores, elementos que considera importantes para afrontar el reconocimiento que ha comenzado a recibir. Márquez consideró que ahora corresponde al entorno del jugador protegerlo y permitirle continuar con su desarrollo.

Además, recordó la experiencia que tuvo al observar de cerca el proceso de Lamine Yamal en Barcelona, un caso que, de acuerdo con Márquez, le ha servido para conocer la manera en que debe acompañarse a un futbolista joven cuando comienza a recibir una gran atención.

"Sí, no hemos tenido aún esta charla, que seguramente puede ser posible más adelante, pero, bueno, yo no me preocuparía por eso. Como ya lo comenté, creo que Gil tiene una muy buena base de valores. Creo que tiene una gran familia. El papá fue futbolista y lo ha llevado bastante bien, así que no me preocupa que todo lo que se dice o lo que se viene alabando lo vaya a hacer creerse que lo que todavía no ha conseguido. Yo creo que nosotros mismos debemos protegerlo. Creo que tengo una gran experiencia también en cómo llevaron el caso de Lamine Yamal en Barcelona", agregó.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, festejando su primer gol con el Tricolor | MEXSPORT

Condiciones de crack

Finalmente, Rafael Márquez reconoció las condiciones futbolísticas de Gilberto Mora y consideró que tiene la calidad necesaria para jugar en cualquier equipo. El ex referente mexicano también expresó su deseo de que, cuando llegue el momento de dar el siguiente paso en su carrera, pueda encontrar una oportunidad importante en Europa.

"Es muy joven, yo creo que tiene un futuro muy interesante y, la verdad, tiene calidad para jugar en cualquier equipo, así que ojalá que, ahora que pueda cumplir 18 años, tenga una gran oportunidad y ojalá que sea un buen equipo", concluyó.