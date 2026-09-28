Gilberto Mora rompe récord en el Tri vigente desde 1930, como el jugador más joven en anotar con la Selección Mexicana

El joven futbolista de Xolos de Tijuana hizo el tanto del empate en el amistoso contra Colombia el pasado fin de semana

Nuevo ídolo de la Selección Mexicana y con récord. Aunque su participación en la Copa del Mundo 2026 terminó de triste manera, por su error contra Inglaterra en Octavos de Final, Gilberto Mora parece listo para asumir el rol de estrella del Tri tras su gol que rescató el empate contra Colombia este sábado 26 de septiembre. Con ello, se convirtió en el jugador más joven en la historia del combinado nacional en anotar.

El primer partido de la era de Rafael Márquez como director técnico fue también el primero de Mora con el dorsal 10. Y a pesar de la responsabilidad y exigencia que ello implica, el jugador de Xolos de Tijuana respondió con un gran gol para rescatar el empate y superó una marca que estaba vigente desde 1930, impuesta por Manuel Rosas en la Copa del Mundo celebrada en Uruguay en esa ocasión.

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Con 18 años, nueve meses y dos días, 'El Chaquetas' marcó un doblete en la derrota 6-3 contra Argentina en la última jornada de la Fase de Grupos. De esa forma se convirtió en el jugador más joven en anotar con la Selección Mexicana e incluso fue por varios años el anotador más joven en un mundial, hasta que Pelé lo superó en Suecia 1958 con 17 años, siete meses y 24 días.

Gilberto Mora en jugada ante futbolistas colombianos, en Baltimore | MEXSPORT

¿Qué otros récords tiene Gilberto Mora con la Selección Mexicana?

La primera vez que Gilberto Mora jugó con la Selección Mexicana fue el 16 de enero de 2025, ante Internacional de Porto Alegre. Mientras que su primer juego ante otra selección fue el 28 de junio de 2025, frente a Arabia Saudita, en los Cuartos de Final de la Copa Oro, con 16 años y 257 días. Con ello, se convirtió en el más joven en disputar un partido oficial con el Tri.

Una semana después, el 6 de julio de 2025, con la victoria 2-1 del Tri ante Estados Unidos, Mora ganó su primer título con Selección Mayor y desplazó a Lamine Yamal, quien había ganado la Eurocopa 2024 con la Selección de España a los 17 años y un día, como el jugador más joven en ganar un título a nivel de selecciones nacionales mayores.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Finalmente, con su participación en la Copa del Mundo 2026, Mora sumó otro registro histórico. El jugador de Xolos ingresó al partido inaugural contra Sudáfrica al minuto 66, en lugar de Álvaro Fidalgo. El delantero tenía 17 años y 240 días, con lo que también superó a 'Chaquetas' Rosas, quien en Uruguay 1930 jugó 18 años y 87 días de edad.

Los goleadores menores de 20 años de la Selección Mexicana

Además de Mora y Rosas, otros diez jugadores marcaron con la selección antes de cumplir los 20 años, aunque solo cuatro de ellos –cinco contanto a 'Chaquetas'– lo hicieron en partidos oficiales, mientras que el resto fue en amistosos. En 1928, Juan Carreño hizo el primer gol del Tri en unos Juegos Olímpicos, en la derrota 7-1 ante España; tenía 18 años, nueve meses y 16 días, por lo que es el quinto en la tabla general de anotadores.

Jugadores de la Selección Mexicana felicitan a Gilberto Mora | IMAGO 7

Edson Álvarez, con 19 años, ocho meses y 23 días, es otro de los jóvenes que marcó en partido oficial y lo hizo en la victoria 0-2 ante Curazao en la Copa Oro de 2017. Mientras que en 1948, en otros Olímpicos, Raúl Cárdenas anotó en la derrota 5-3 ante Corea del Sur, con 19 años nueve meses y tres días. Por último, Néstor Araujo se hizo presente en el marcador en la derrota 2-1 ante Chile en la Copa América de 2011, con 19 años, diez meses y seis días.