Duelo en el Eden Arena en busca de la primera victoria

Chequia e Inglaterra se enfrentan este martes en el Eden Arena de Praga, en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League del Grupo C y lo podrás seguir en punto de las 12:45hrs, tiempo del centro de México, a través de SKY Sports.

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¿Cómo llegan?

La selección inglesa llega al compromiso después de caer 3-2 ante España en su presentación. El conjunto británico protagonizó un partido de alta intensidad, pero terminó sin recompensa y ahora tendrá la obligación de reaccionar como visitante para evitar complicar todavía más sus aspiraciones en el torneo.

Anthony Gordon tras anotar con Inglaterra en Nations League | AP

Del otro lado, Chequia también comenzó con el pie izquierdo. El equipo local perdió 2-1 frente a Croacia en la primera jornada, por lo que necesita aprovechar su condición de local para recuperar terreno. Un nuevo tropiezo dejaría a los checos en una situación comprometida de cara a las siguientes fechas.

El encuentro en el Eden Arena también representa una oportunidad para que Inglaterra muestre capacidad de reacción después de un debut con derrota. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel buscará trasladar al terreno de juego la calidad de una plantilla que cuenta con varias de las principales figuras del fútbol europeo.

Selección de Chequia en el Mundial 2026 l AP

Chequia, mientras tanto, apostará por el respaldo de su afición y por un planteamiento que le permita competir ante uno de los equipos con mayor talento individual del grupo. La selección checa sabe que un triunfo en casa podría cambiar el panorama después del resultado obtenido en su primer partido.

La presión también estará presente desde los primeros minutos. Con Inglaterra y Chequia sin puntos después de la jornada inaugural, los tres puntos adquieren especial importancia para ambos equipos. Una victoria permitiría al ganador recuperar posiciones y afrontar las siguientes fechas con mayor margen de maniobra.

El historial entre las dos selecciones añade otro ingrediente al encuentro. Inglaterra y Chequia se han enfrentado en diferentes competiciones durante los últimos años, aunque cada partido ha tenido un contexto distinto. Ahora volverán a encontrarse con la necesidad de sumar para no perder terreno en la clasificación.

Harry Kane tras anotar con Inglaterra en Nations League | AP

Eden Arena, el escenario

El Eden Arena será escenario de un partido marcado por la urgencia de dos selecciones que buscan dejar atrás sus respectivos tropiezos. Inglaterra llega después de perder 3-2 ante España, mientras que Chequia lo hace tras el 2-1 sufrido frente a Croacia. Con el grupo todavía abierto, ambos equipos saben que la Jornada 2 puede ser una oportunidad para comenzar a cambiar su rumbo en la Nations League.

Fecha: 29 de septiembre

Hora: 12:45

Transmisión: SKY Sports