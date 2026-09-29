El futbol de selecciones se vuelve a apoderar de las pantallas alrededor del mundo

El futbol internacional tendrá una intensa jornada este martes 29 de septiembre de 2026, con partidos de la UEFA Nations League y amistosos de selecciones. Para la afición mexicana, el encuentro principal será México vs Perú, programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y que podrá verse por Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Prime Video y Claro Sports.

La actividad también contará con partidos como España vs Croacia, Escocia vs Suiza y República Checa vs Inglaterra dentro de la Nations League, además del amistoso entre Estados Unidos y Chile, que comenzará a las 18:00 horas y tendrá transmisión en México por ESPN 4 y Disney+ Premium. Los encuentros europeos tendrán diferentes opciones de transmisión dependiendo del país y la señal disponible.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

México vs Perú encabeza los partidos de hoy

La Selección Mexicana, dirigida por Rafael Márquez, disputará su segundo partido de esta Fecha FIFA cuando enfrente a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El Tricolor continúa con su preparación rumbo al nuevo ciclo mundialista después de haber comenzado esta etapa enfrentando a Colombia.

Antes del compromiso de México, Estados Unidos recibirá a Chile a las 18:00 horas del centro de México en el Energizer Park de St. Louis. El combinado estadounidense llegará después de vencer 4-1 a Perú, mientras que La Roja buscará recuperarse luego de su anterior compromiso ante Canadá.

Mauricio Pochettino, director técnico de la Selección de Estados Unidos | AP

La cartelera de amistosos comenzará desde temprano con Australia vs Brasil a las 4:00 horas y continuará con Rusia vs Irán a las 10:00. De esta manera, habrá actividad de selecciones durante prácticamente todo el día antes de los encuentros que se disputarán por la tarde y noche.

España vs Croacia destaca en la UEFA Nations League

En Europa, la UEFA Nations League tendrá uno de sus encuentros más atractivos con España vs Croacia, partido correspondiente a la segunda jornada del torneo. El encuentro está programado para las 12:45 horas del centro de México, con la Roja buscando mantener el paso después de su triunfo sobre Inglaterra en Wembley.

A la misma hora también se jugarán otros compromisos de la competencia europea, entre ellos Escocia vs Suiza y partidos correspondientes a las diferentes ligas del torneo. La jornada marcará el cierre de la segunda fecha de esta ventana de la Nations League, con varios equipos peleando desde temprano por tomar ventaja en sus respectivos grupos.

Lamine Yamal, jugador de España, festejando su gol ante Inglaterra | AP