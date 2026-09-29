Estos son los números de los últimos jugadores que portaron el 10 de México

Gilberto Mora heredó el dorsal y se suma a una lista encabezada por figuras como Cuauhtémoc Blanco, Giovani dos Santos y Luis García

Gilberto Mora ya tiene una responsabilidad especial con la Selección Mexicana al portar el número 10, ya que, con apenas 17 años, el futbolista de Xolos recibió el histórico dorsal durante el inicio de la era de Rafael Márquez y se convirtió en el nuevo integrante de una lista que reúne a algunos de los principales referentes ofensivos del combinado tricolor.

Alexis Vega, el 10 más reciente antes de Mora

Antes de que Gilberto Mora recibiera el dorsal, Alexis Vega fue uno de los últimos futbolistas en utilizarlo. El atacante de Toluca registra 54 partidos, siete goles y ocho asistencias con la selección mexicana. Vega portó el 10 durante el Mundial de Qatar 2022 y también recibió el dorsal para el proceso mundialista de 2026.

Giovani dos Santos y Guillermo Franco

Antes de Vega, Giovani dos Santos llevó el número 10 durante los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En su trayectoria con el Tricolor acumuló 107 partidos, 19 goles y 23 asistencias.

Giovani Dos Santos celebrando anotación ante Holanda en Brasil 2014 | MEXSPORT

El siguiente en la lista es Guillermo Franco, quien utilizó el dorsal durante Alemania 2006. El naturalizado mexicano disputó 25 partidos internacionales, marcó siete goles y registró tres asistencias.

Cuauhtémoc Blanco, uno de los grandes referentes

Uno de los nombres más importantes asociados al 10 mexicano es Cuauhtémoc Blanco. El exfutbolista utilizó el dorsal durante Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, además de disputar tres Copas del Mundo. Con México, Blanco alcanzó 120 partidos, 39 goles y 15 asistencias, de acuerdo con los registros mostrados en las estadísticas proporcionadas.

Cuauhtémoc Blanco en un partido de México en el Mundial de Sudáfrica | MEXSPORT

Luis García y los jugadores que completan la lista

Otro histórico 10 fue Luis García, quien portó el dorsal en Estados Unidos 1994 y Francia 1998. El delantero disputó 77 partidos con México, marcó 28 goles y registró una asistencia.