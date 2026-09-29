Risas en el Tri; Luis Romo le da tremendo pisotón a Johan Vásquez durante entrenamiento

Los jugadores del Tri entrenan previo a un encuentro | Imago7

La Selección Mexicana vivió un momento de camaradería durante su entrenamiento previo al duelo ante Perú

La Selección Mexicana se prepara para su segundo compromiso bajo la dirección de Rafael Márquez, pero antes del duelo ante Perú, el buen ambiente se hizo presente durante el entrenamiento de este lunes, con Luis Romo y Johan Vásquez como protagonistas de una divertida escena.

Ambos futbolistas participaban en un ejercicio junto a otros integrantes del equipo cuando, en un momento de distracción, Romo terminó pisando el pie derecho de Johan. El defensor cayó al césped con muestras de dolor, aunque la situación rápidamente quedó en una anécdota.

El pisotón de Romo que provocó las risas

La reacción de los jugadores que se encontraban alrededor no se hizo esperar y las risas comenzaron a aparecer al ver a Vásquez en el suelo. Por fortuna, el golpe no pasó de un momento jocoso y el central pudo continuar con normalidad.

Seleccionados se siguen adaptando al estilo de Rafa Márquez | Imago7

La escena reflejó el ambiente que se vive dentro del grupo mexicano durante este nuevo proceso. Después del susto inicial, Romo y Vásquez tomaron el incidente con buen humor mientras el resto de sus compañeros continuó con la dinámica de la práctica.

México llega a este segundo encuentro de la era de Rafa Márquez después de empatar 1-1 ante Colombia en Baltimore. El conjunto cafetalero se adelantó con Luis Suárez, pero Gilberto Mora marcó el empate al minuto 62 y se convirtió en el jugador más joven en anotar con el Tricolor.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Dónde será y dónde ver el México vs. Perú?

El segundo partido de la nueva etapa de Rafael Márquez será este martes 29 de septiembre frente a Perú, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Jugadores del Tri seguirán aprendiendo el estilo de Rafa Márquez | Imago7