El Tri juvenil se medirá ante sus similares de España, Brasil así como a Elche

Rivales de calidad. La Selección Mexicana Sub 20 dio a conocer su tercer y último rival para la Gira en Albir, España misma que tendrá lugar durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre. El combinado Tricolor, dirigido por Alex Diego, viajará a finales de este mes para medirse a España, Brasil y Elche, como parte de su gira de preparación para la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Hace una semana, la directiva anunció la lista de 22 futbolistas, que viajarán para enfrentar los tres partidos amistosos. La base seguirá siendo la misma con la que se conquistó el título de Copa de Concacaf de la categoría, salvo Santiago Sandoval y Hugo Camberos quienes fueron llamados al primer equipo del Tri.

México Sub 20 celebrando gol ante USA en la Concacaf Championship 2026 | MEXSPORT

Los rivales del Tri

Desde que México dio a conocer su convocatoria se reveló que el Tri tendría dos partidos de alto nivel pues, el equipo de Alex Diego se verá las caras con dos gigantes no sólo de la categoría, sino que del futbol mundial.

El primer juego del Tri juvenil se dará ante España, un rival que, al ser la gira por el país ibérico, era de esperarse. El juego se disputará el 30 de septiembre en el Estadio Majadahonda, casa del Atlético de Madrid B y el Atlético de Madrid C.

Además, el campeón de Concacaf, se verá las caras con el pentacampeón del mundo en la categoría, Brasil. El Tri se medirá ante la Scratch Du Oro, el domingo 4 de octubre, en un juego que cerrará su gira por Europa. Dicho encuentro, se disputará en el complejo Pinatar Arena en Murcia.

Brasil Sub 20 celebrando gol en la Revelations Cup del 2021 | IMAGO7

Ahora, México anunció a su tercer y último final de la gira por España. El equipo dio a conocer que se medirán ante Elche, un equipo de la primera división española. El juego del próximo 2 de octubre será el segundo el conjunto mexicano en su gira.

Rumbo al Mundial sub 20

Estos tres enfrentamientos formarán parte de la preparación de México rumbo al Mundial del próximo año. Tras haber conseguido el boleto a los Juegos Olímpicos del 2028, esta será la primera actividad del equipo de Alex Diego.