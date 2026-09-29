Israel Reyes revela el mensaje de Rafa Márquez para jugar sin miedo con el Tri

El defensor de la Selección Mexicana contó que Rafa Márquez les ha pedido confiar en sus capacidades y asumir riesgos

Israel Reyes reveló el mensaje que Rafa Márquez le ha transmitido a los jugadores de la Selección Mexicana de cara al duelo ante Perú y los próximos compromisos. El zaguero aseguró que el cuerpo técnico busca que el equipo juegue con confianza y sin miedo desde el fondo.

“Creo que confiar en el jugador me lo transmitió Rafa desde el inicio, que confiemos en las capacidades que tenemos, en la valentía, en el atrevimiento dentro del campo”, explicó Reyes durante conferencia de prensa.

Johan Vásquez, Raúl Rangel, Israel Reyes y Jesús Gallardo con la Selección Mexicana en amistoso | MEXSPORT

Rafa Márquez pide personalidad desde el fondo

El defensor destacó que una de las principales indicaciones ha sido tener la confianza suficiente para arriesgarse cuando sea necesario, incluso desde la salida defensiva. Para Reyes, esa idea requiere también confiar plenamente en los compañeros.

“Hay una jugada creo que muy famosa de este último partido justamente, una jugada que salimos desde atrás que creo que se basa en eso, en la confianza en nosotros, en el compañero, en el saber que tiene que confiar el niño, que voy a sacar el delantero para que pase ahí”, mencionó.

Jugadores de la Selección Mexicana felicitan a Gilberto Mora | MEXSPORT

Reyes también habló sobre su evolución dentro del campo y la posición en la que actualmente se siente más cómodo. El jugador reconoció que ha desempeñado diferentes funciones durante su carrera, pero hoy encuentra su mejor versión como defensor central.

“Me ha tocado pisar algunas partes del campo en mi carrera, creo que actualmente la que más he desarrollado es la central, me siento muy feliz ahí, me siento muy cómodo, me siento que soy más que en otras posiciones”, comentó.

Israel Reyes mantiene la ilusión con el Tri

El futbolista también habló sobre su momento actual y la posibilidad de continuar ganándose un lugar dentro de la Selección Mexicana.

Reyes aseguró que se encuentra tranquilo y concentrado en cumplir con su trabajo tanto a nivel de club como con el combinado nacional.

Johan Vásquez previo a amistoso con México | MEXSPORT

“Estoy tranquilo, la verdad, es algo que al final estoy haciendo lo que me toca dentro del club, estoy haciendo lo que me toca gracias acá también con los muchachos en Selección", afirmó.