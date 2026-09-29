¿Malagón en el olvido de la Selección Mexicana? El arquero del América vuelve a empezar

Malagón en partido con la Sub-21 de América en la Liga MX | IMAGO 7

Tras su lesión, el portero tendrá un reto complicado para ser tomado en cuenta de nuevo con el Tri

Luis Ángel Malagón llegó a estar muy cerca de cumplir el sueño de disputar un Mundial con la Selección Mexicana. Hoy, seis meses después de aquella lesión que cambió por completo su panorama, el arquero del América tiene que empezar de cero para volver a ganarse un lugar en el Tri.

El portero azulcrema se rompió el tendón de Aquiles durante el partido de Concachampions ante Philadelphia Union, en marzo pasado. En cuestión de segundos, esa lesión obligó a detener una carrera que lo había llevado a convertirse en uno de los principales candidatos para defender el arco de México.

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Malagón ya no llegaba como el indiscutible. Raúl ‘Tala’ Rangel le había ganado la titularidad en los últimos partidos de preparación, pero Luis Ángel todavía estaba contemplado por Javier Aguirre para la convocatoria mundialista.

La lesión terminó con ese sueño

Después de más de cinco meses de recuperación, Malagón finalmente volvió a jugar, aunque todavía no con el primer equipo. Sus primeros minutos llegaron con la Sub 21 del América, mientras Guillermo Almada ha decidido llevarlo poco a poco.

Malagón en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El uruguayo lo ha incluido en las convocatorias de los últimos tres partidos, ante Cruz Azul, Chivas y Necaxa, pero todavía no le ha dado la oportunidad de volver a defender el arco azulcrema. Y ahí está el principal obstáculo para su regreso al Tri.

Rafa Márquez no incluyó a Malagón en su primera convocatoria de este nuevo proceso. Sin embargo, el ‘Káiser’ y 'Mala' ya sostuvieron una charla el día que visitó las instalaciones del América.

Malagón y Rodolfo Cota en celebración con América | IMAGO 7

¿Cuál es el reto para Luis Ángel Malagón?

Pero para volver a la Selección, Malagón primero tendrá que recuperar su lugar en el América. Después de una lesión que lo alejó de las canchas durante meses, el portero no ha podido recuperar el ritmo ni confianza.

Hace unos meses, Malagón peleaba por ser el portero de México en un Mundial. Hoy, su objetivo es mucho más inmediato: volver a jugar con el América. El camino hacia el Tri tendrá que esperar. Primero, Luis Ángel debe recuperar su arco.