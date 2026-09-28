Aún sin haber podido contar con su plantel completo en un solo encuentro, Guillermo Almada tiene al América peleando en lo más alto de la tabla general. Las Águilas visitaron a Necaxa con siete ausencias, pero esto no impidió que el estratega uruguayo echara mano de sus variantes para conseguir otro resultado positivo.
Desde su llegada a Coapa, Almada dejó clara una de sus principales exigencias: quería un plantel amplio que le permitiera generar competencia interna y, al mismo tiempo, tener respuestas ante cualquier emergencia durante una temporada en la que América disputaría dos torneos.
¿Cómo comenzó la era Almada con América?
El proyecto comenzó con dificultades. Las Águilas arrancaron el Apertura 2026 sin sus jugadores mundialistas y todavía sin ningún refuerzo. A pesar de ello, Almada consiguió un arranque excepcional invicto.
Con el paso de las semanas comenzaron a reincorporarse elementos como Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres e Israel Reyes, aunque Alejandro Zendejas todavía se encontraba en recuperación después de su operación. Mientras tanto, la directiva continuó reforzando al equipo.
Los últimos en llegar fueron Santiago Bueno y Santiago Ramos, quienes se incorporaron hasta el cierre del mercado de fichajes. Incluso con estas incorporaciones tardías, los resultados continuaron respaldando el trabajo de Almada.
Ahora, el escenario volvió a complicarse. La Fecha FIFA volvió a quitarle jugadores al América, mientras que las lesiones de Raphael Veiga, Diego Arriaga y Alan Cervantes se sumaron a las ausencias. En total, fueron siete bajas para enfrentar a Necaxa y una vez más, Almada encontró respuestas.
El técnico uruguayo modificó su planteamiento, utilizó las piezas que tenía disponibles y, además, volvió a darle oportunidad a un canterano. Derek Jiménez, de apenas 19 años, hizo su debut con el primer equipo, convirtiéndose en otro de los jóvenes que han recibido una oportunidad bajo el mando del estratega.
Más allá de los nombres, Almada ha demostrado una de las razones por las que fue elegido para dirigir al América: su capacidad para encontrar soluciones. La amplitud del plantel que pidió desde su llegada le ha permitido sortear ausencias, lesiones y distintas circunstancias sin que el equipo pierda competitividad.
El gran reto de Almada y el América
Después de 10 jornadas, y con un partido pendiente, las Águilas marchan segundas de la clasificación general con seis victorias, dos empates y apenas una derrota.
Y ahora viene el gran reto. Después del parón internacional, Almada podrá contar por primera vez con plantel completo para recibir a Monterrey. Esta será la oportunidad para ver hasta dónde puede llevar a este América cuando tenga a la mayoría de sus piezas disponibles.