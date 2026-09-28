El conjunto azulcrema tendrá a todos sus jugadores después de la Fecha FIFA

Aún sin haber podido contar con su plantel completo en un solo encuentro, Guillermo Almada tiene al América peleando en lo más alto de la tabla general. Las Águilas visitaron a Necaxa con siete ausencias, pero esto no impidió que el estratega uruguayo echara mano de sus variantes para conseguir otro resultado positivo.

Desde su llegada a Coapa, Almada dejó clara una de sus principales exigencias: quería un plantel amplio que le permitiera generar competencia interna y, al mismo tiempo, tener respuestas ante cualquier emergencia durante una temporada en la que América disputaría dos torneos.

Guillermo Almada durante el juego ante Necaxa de Jornada 10 del Apertura 2026 | MEXSPORT

¿Cómo comenzó la era Almada con América?

El proyecto comenzó con dificultades. Las Águilas arrancaron el Apertura 2026 sin sus jugadores mundialistas y todavía sin ningún refuerzo. A pesar de ello, Almada consiguió un arranque excepcional invicto.

Con el paso de las semanas comenzaron a reincorporarse elementos como Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres e Israel Reyes, aunque Alejandro Zendejas todavía se encontraba en recuperación después de su operación. Mientras tanto, la directiva continuó reforzando al equipo.

Alejandro Zendejas, con América, en su regreso | MEXSPORT

Los últimos en llegar fueron Santiago Bueno y Santiago Ramos, quienes se incorporaron hasta el cierre del mercado de fichajes. Incluso con estas incorporaciones tardías, los resultados continuaron respaldando el trabajo de Almada.

Ahora, el escenario volvió a complicarse. La Fecha FIFA volvió a quitarle jugadores al América, mientras que las lesiones de Raphael Veiga, Diego Arriaga y Alan Cervantes se sumaron a las ausencias. En total, fueron siete bajas para enfrentar a Necaxa y una vez más, Almada encontró respuestas.

El técnico uruguayo modificó su planteamiento, utilizó las piezas que tenía disponibles y, además, volvió a darle oportunidad a un canterano. Derek Jiménez, de apenas 19 años, hizo su debut con el primer equipo, convirtiéndose en otro de los jóvenes que han recibido una oportunidad bajo el mando del estratega.

Más allá de los nombres, Almada ha demostrado una de las razones por las que fue elegido para dirigir al América: su capacidad para encontrar soluciones. La amplitud del plantel que pidió desde su llegada le ha permitido sortear ausencias, lesiones y distintas circunstancias sin que el equipo pierda competitividad.

Oncena titular de América contra Necaxa | Imago7

El gran reto de Almada y el América

Después de 10 jornadas, y con un partido pendiente, las Águilas marchan segundas de la clasificación general con seis victorias, dos empates y apenas una derrota.