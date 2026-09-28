Guillermo Almada tomó la decisión de no forzar a los dos zagueros, a pesar de las carencias defensivas que ha mostrado su equipo

¿Hay urgencia por debutar a Santiago Ramos y Santiago Bueno en América? Las Águilas han recibido ocho goles en sus últimos tres partidos, encuentros en los que la zona defensiva ha quedado expuesta. Sin embargo, Guillermo Almada ha decidido mantener en la banca a sus dos nuevos centrales y, hasta ahora, la apuesta le ha dado resultados.

Hablar de urgencia quizá sería demasiado, pues América todavía tiene opciones en esa posición. Emilio Lara, Miguel Vázquez y Ramón Juárez son tres canteranos que podrían ser titulares en otros equipos de la Liga MX y que le han permitido al técnico uruguayo darle tiempo a sus refuerzos para adaptarse.

Santiago Bueno en su llegada a CDMX l Ángel Gúzman

Eso sí, tampoco se trata de decir que la defensa azulcrema ha sido perfecta. En sus últimos tres encuentros recibió ocho goles: cuatro ante Cruz Azul, dos contra Chivas y dos frente a Necaxa. Pero, pese a las deficiencias defensivas, los resultados no han sido tan desfavorables para las Águilas.

Almada tampoco iba a exponer a sus nuevos centrales sin necesidad. Santiago Bueno llegó procedente de Inglaterra y, aunque realizó pretemporada, venía sin ritmo de competencia. Ramos Mingo, por su parte, sí tenía actividad, pero también necesitaba adaptarse a la altura de la Ciudad de México y, sobre todo, a los mecanismos defensivos del entrenador azulcrema.

Santiago Ramos Mingo | Daniel Estrada

Por eso, ante Necaxa, Almada decidió no echar mano de ellos. Era un partido que América podía sacar adelante con los centrales que ya conocía, mientras que los Santiagos podían aprovechar los entrenamientos para comenzar a entenderse dentro de la cancha.

Ahora tendrán dos semanas más para trabajar juntos, conocer los movimientos que exige Almada y comenzar a construir una sociedad que, sobre el papel, apunta a convertirse en una de las más fuertes de la Liga MX.

Los dos están listos para debutar, pero esta Fecha FIFA les regala tiempo de adaptación. Por lo pronto, la apuesta de Almada funcionó: América venció a a los Rayos, empató ante Guadalajara y se mantiene en lo más alto de la tabla y, si todo marcha como espera el entrenador, podría llegar a la Jornada 11 con una nueva pareja de centrales lista para tomar el mando de la defensa.