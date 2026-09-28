¿Jugador del América acusó a Guillermo Almada con directiva? Esto es lo que sabe

En Infiltrados, Alberto Bernard, reveló un caso extraño dentro de la institución

Durante la emisión de los Infiltrados de RÉCORD, de este 28 de septiembre, Alberto Bernard reveló un suceso extraño dentro de la institución del América en donde resaltó que un jugador acusó a Guillermo Almada con la directiva tras el Clásico Nacional entre Águilas y Chivas.

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¿Qué sucedió?

El colaborador resaltó que después de que se protagonizaran las molestias tras salir de cambio (Henry Martín, Alan Cervantes y Alejandro Zendejas) uno de los jugadores fue citado por el ‘berrinche’; sin embargo, este elemento se quejó con un miembro de la directiva que llamó a Guillermo Almada y le mencionó que por qué lo citaba.

“Lunes a las 4. Se va y de re pente recibió una llamada ‘profe por qué lo cita’ ah caray y tú como sabes que lo cité, y tú como sabes…”, relata Beto Bernard sobre el suceso catapultando que el DT se vio sorprendido que el elemento de la directiva ya supiera.

Guillermo Almada, entrenador del América, en el Clásico Nacional, ante Chivas | IMAGO7

Asimismo se resaltó que fue un seleccionado nacional sin dar un nombre en concreto durante el programa en el que se comentó el suceso junto a René Tovar y Carlos Ponce de León.

¿Cómo fueron los berrinches?

Henry Martín, Alan Cervantes y Alejandro Zendejas no tomaron de la mejor manera que fueran sustituidos durante la segunda parte del pasado Clásico Nacional entre América y Chivas en el Estadio Banorte.

La decisión de Guillermo Almada no le gustó para nada a Henry, quien mostró su molestia al momento de abandonar la cancha. El delantero americanista dejó ver su frustración por tener que salir en la zona de banca.

Henry Martín hace berrinche tras ser sustituido | MEXSPORT

Alejandro Zendejas y Alan Cervantes también se llevaron los reflectores tras ser sustituidos apenas en el inicio del segundo tiempo para tratar de sacar a flote el Clásico Nacional.

Alejandro Zendejas se va sustituido del campo | Captura de pantalla