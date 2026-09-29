La camiseta apunta a tener un color histórico del club

Footy Headlines reveló una actualización del posible jersey conmemorativo para el Club América de cara a su aniversario 110 en donde destaca el color crema haciendo alusión al utilizado en la época de los 70.

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A través de la cuenta oficial de X, de la página, se destaca la filtración: “De cara a su lanzamiento oficial programado para octubre de 2026 para celebrar la fundación del club en 1916.”

Posible jersey del América para sus 110 años | X:@Footy_Headlines

“Podemos filtrar una falsificación basada en el kit oficial del Club América 26-27 del 110 aniversario”, se resalta acompañado de una serie de imágenes de la camiseta que estaría sacando Adidas.

¿Cómo es el diseño de la camiseta conmemorativa?

La camiseta en color crema destaca una textura en forma de tejido, entre algodón, y formando un relieve de diminutos cuadritos que da la sensación a un panal de abejas que hace única la prenda.

Por otra parte, resaltan los bordes del cuello y mangas lucen con un color azul mientras que la marca que viste al equipo aparece en el centro del pequeño cerca del cuello y con el escudo del América más abajo.

América y su jersey filtrado | IMAGO7 / CAPTURA DE PANTALLA

El jersey será una edición especial por el 110 aniversario del América será un homenaje a su época de los 70, cuando el maestro Carlos Reinoso y Enrique Borja ingresaron dentro de la historia del club.

Pese a que ya se filtró gran parte de la nueva colección del América, adidas aún no ha dado un comunicado de una fecha tentativa de estreno o de los precios, sin embargo, se espera que pronto se haga mención para poder ser adquirida.

Henry Martín, jugador del América, en festejo de gol ante Necaxa | MEXSPORT

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