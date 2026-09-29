Las Águilas tendrán una fuerte prueba en la próxima jornada y no contarán con jugadoras clave

Con una goleada 0-5 ante León, América se reencontró con el triunfo en el Apertura 2026 de la Liga Femenil y tiene prácticamente su boleto a Liguilla asegurado. Sin embargo, la próxima semana tendrá un partido clave ante Rayadas de Monterrey para afianzarse en el liderato general y será un juego en el cual no contará con varias jugadoras clave.

Gaby García y Sarah Luebbert son las ausencias que, por ahora, tendrán las Águilas en su visita a la Sultana del norte. Mientras que Itzel Velasco está en duda y todo apunta a que tampoco esté disponible para el compromiso contra la Pandilla, según la información que compartió el técnico Ángel Villacampa tras el partido de este lunes 28 de septiembre ante la Fiera.

Itzel Velasco previo a un partido de América en la Liga Femenil | IMAGO 7

"Tenía una fisura en el dedo y por eso no ha entrado en la convocatoria", explicó el estratega azulcrema sobre la ausencia de su guardameta. Mientras que de Luebbert dijo que tuvo problemas musculares que requieren cierta recuperación. "Sarah tenía un molestia en el isquio; en el antepenúltimo entrenamiento tuvo una molestia y por eso no ha viajado".

Gaby García, con suspensión por amarillas

La mediocampista venezolana llegó en el pasado Clausura 2026 y se ha afianzado como pilar inamovible para el esquema de Villacampa. Más allá de su capacidad goleadora, le da equilibrio a América tanto en ataque como en ofensiva, pero con su amonestación ante León llegó a cinco tarjetas amarillas, por lo que no estará ante Monterrey.

Sarah Luebbert en el partido de América contra Pumas | IMAGO 7

Contra Santos Laguna (J1), Necaxa (J4), Tijuana (J5) y Tigres (J7) fueron los otros partidos en los que Gaby fue amonestada. Ahora, con su ausencia, Villacampa tendrá que ajustar su parado, aunque cuenta con plantel amplio con jugadoras como Alexa Soto o Xcaret Pineda, que le permitirán pensar en variantes para dicho compromiso.

¿Cuándo juega América contra Rayadas?

El partido entre Monterrey y América está programado para el viernes 2 de octubre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), y será el último de ese primer día de actividad en la Jornada 10. Las Águilas llegan invictas con 25 puntos, producto de ocho triunfos y un empate, mientras que Rayadas llega con 24 unidades, producto de ocho victorias y un descalabro.