No es la primera ocasión que un can se mete al campo durante un compromiso de la Liga Femenil

Un apagado empate entre Atlante y Pumas en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil tuvo como protagonista inesperado a un perro callejero que interrumpió el juego por algunos minutos. Curiosamente, es la segunda ocasión que un compromiso de las blaugranas se ve interrumpido por la llegada de un can abandonado en las inmediaciones del Ajusco.

El pasado martes 8 de septiembre, en el partido entre las Potras y FC Juárez correspondiente a la Jornada 6, un perrito ingresó al campo cerca del minuto 50 del compromiso celebrado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Atlante. La silbante de dicho partido, Montserrat Pérez, detuvo el juego un momento y tanto jugadoras, como integrantes de los cuerpos técnicos y trabajadores del staff trataron de sacar al perrito, hasta que éste salió por sí solo alrededor de tres minutos después.

Un perro en el partido de Atlante contra Juárez en la Liga Femenil | IMAGO 7

En el compromiso de hoy, fue ya hacia el final del compromiso que se dio la curiosa invasión de campo. Fue en el minuto 89, en un ataque prometedor de Pumas, que el perrito hizo su primera aparición, aunque sin estorbar en la acción. A partir de ese momento, jugadoras como Alexa Huerta y Priscila Chinchilla trataron de llamar su atención sin éxito, aunque el animal no tardó en salirse por su cuenta un minuto más tarde.

Al encontrarse en la zona del Ajusco, el CAR del Atlante está expuesto a este tipo de situaciones, ya que es una zona en la cual se da recurrentemente el abandono de perros y gatos. Por ahora, ni el club ni la Liga Femenil han informado de alguna estrategia para evitar que los animales invadan el campo, ni algún tipo de campaña para promocionar la adopción responsable.

Un perro en el partido de Atlante contra Pumas en la Liga Femenil | IMAGO 7

Ileana Dávila se reencontró con Pumas

El partido de este lunes supuso el regreso de Ileana Dávila a la Liga Femenil, en la cual su primera experiencia fue al frente precisamente de las universitarias. La estratega debutó desde la Copa de la Liga Femenil en 2017 y se marchó del equipo de la UNAM tras el Clausura 2021. A partir de ese momento se dedicó a ser analista en medios, pero volvió a los banquillos este semestre para dirigir a la Sub-19 de Atlante.

Tras el despido de Nicolás Morales la semana pasada, Ileana fue la elegida para dirigir al primer equipo femenil y se presentó con un empate sin goles ante las universitarias, que suman dos juegos consecutivos fuera de casa sin ganar, tras su derrota 3-2 contra Cruz Azul en la Jornada 7 del torneo.

¿Cuándo juegan de nuevo Pumas y Atlante?

Tras este empate, las universitarias volverán a CU, donde recibirán a Tigres el próximo viernes 2 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras que las blaugranas tendrán una complicada visita a Xolas de Tijuana el sábado 3 de octubre a las 18:06 horas.