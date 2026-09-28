Las Amazonas rescataron la paridad 1-1 en el Volcán con tanto de Alexia Delgado, pero cedieron unidades clave en la Jornada 9 del Apertura 2026

En un duelo disputado dentro de la novena fecha del Apertura 2026, Tigres y el San Luis dividieron unidades tras igualar 1-1 en la cancha del Estadio Universitario. El resultado representa un tropiezo para la escuadra felina, la cual se había mantenido como líder absoluta del campeonato de la Liga Femenil a lo largo de siete semanas consecutivas de competencia.

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Con esta paridad en casa, las universitarias llegaron a 22 puntos en la tabla general, mientras que el conjunto potosino alcanzó 16 unidades para mantenerse en la pelea dentro de la zona de clasificación del circuito rosa.

Amina Bello adelantó a la visita y congeló el Volcán

Pese a que las felinas salieron al terreno de juego con la etiqueta de favoritas ante su afición, la escuadra potosina no se intimidó y planteó un partido dinámico en zona de creación, cerrando los caminos al ataque local y buscando generar peligro mediante transiciones rápidas.

Atlético San Luis festeja gol ante Tigres Liga Femenil l IMAGO7

La postura del cuadro visitante rindió frutos al primer tiempo, cuando Amina Bello aprovechó un espacio en el área rival para mandar el balón al fondo de las redes y firmar el 0-1 que silenció momentáneamente a la tribuna universitaria.

Alexia Delgado salvó el punto para las Amazonas

Para la parte complementaria, el conjunto regiomontano ajustó piezas en ofensiva en busca de remontar el marcador. La respuesta no tardó en llegar, pues Alexia Delgado apareció para conectar el esférico y vencer a la guardameta rival, colocando el 1-1 definitivo en la pizarra.

Tigres festeja gol ante Atlético San Luis Liga Femenil l IMAGO7