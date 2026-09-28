Rayadas rescata el triunfo en Puebla con gol agónico de Valeria del Campo en la Liga Femenil

La escuadra norteña sufrió en el Estadio Cuauhtémoc pero al minuto 91 selló el 2-1 definitivo para llegar a 24 puntos

En un desenlace dramático, las Rayadas de Monterrey sacaron una victoria clave al vencer 2-1 al Puebla este domingo 27 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El triunfo en la Jornada 9 le permite a las dirigidas por la francesa Amandine Miquel afianzarse en el liderato del Grupo A con 24 unidades, producto de ocho triunfos y un solo tropiezo en lo que va del Apertura 2026.

Aunque el cuadro regiomontano tomó la delantera al inicio de la segunda mitad gracias a la atacante española Lucía García, La Franja respondió con un zapatazo de tiro libre de Abigail Martínez. Cuando parecía que las locales rescataban el empate, la costarricense Valeria del Campo apareció en el descuento para darle la victoria a la visita.

Durante la primera parte, la escuadra camotera, bajo la dirección de José Carlos Durón, logró cerrar los espacios en la zaga e inclusive generar peligro mediante los avances de Kendyl Terrell y la salvadoreña Aby Martínez, enviando el partido al descanso con roscas en el marcador.

Puebla vs Rayadas Liga Femenil l IMAGO7

Lucía García aprovechó un balón suelto en las cercanías del manchón penal para definir cruzado ante la salida de Renata Masciarelli. La reacción del Puebla no se hizo esperar, Abigail Martínez cobró una falta en las afueras del área con un disparo directo al ángulo superior izquierdo que superó el lance de Paola Manrique para colocar el 1-1.

Valeria del Campo selló los tres puntos en tiempo añadido

El tramo final del compromiso se convirtió en un monólogo de la escuadra visitante en búsqueda de la anotación del triunfo. La insistencia tuvo su recompensa al minuto 91, cuando la defensiva poblana no logró despejar un balón dentro del área y Valeria del Campo aprovechó el descuido para mandar el balón al fondo de la red.

Rayadas rescata el triunfo en Puebla en la Liga Femenil l IMAGO7