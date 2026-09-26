"Que el viento os proteja": El emotivo mensaje de Jenni Hermoso ante la llegada de Montse Tomé a Pachuca Femenil

La delantera española reaccionó en redes sociales a la oficialización de su compatriota como nueva entrenadora del club que le abrió las puertas de la Liga Femenil

La oficialización de Montserrat Tomé como nueva Directora Técnica de Pachuca no solo sacudió la Liga Femenil, sino que también generó reacciones entre figuras históricas de la institución hidalguense. Una de las más destacadas fue la de Jennifer Hermoso, exjugadora de las Tuzas y campeona del mundo con España, quien se hizo presente en las redes sociales del club.

Jenni Hermoso con España | AP

En la publicación donde la cuenta oficial de Pachuca Femenil dio la bienvenida a la estratega asturiana, la atacante madrileña dejó un emotivo comentario haciendo un guiño directo a la identidad del equipo conocido como las 'Diosas del Viento': "Que el viento os proteja".

El lazo imborrable entre Jenni Hermoso y la Bella Airosa

El mensaje de Hermoso cobra especial relevancia dado el vínculo histórico que mantiene con la escuadra hidalguense. Pachuca fue el club que apostó por su fichaje en el verano de 2022, convirtiéndose en el primer equipo que la trajo al futbol mexicano y marcando un hito para la proyección internacional de la liga.

Mensaje de Jenni Hermoso en la nueva etapa de las Tuzas l CAPTURA

Durante su estancia con las Tuzas, la internacional española se convirtió en un referente de la afición y de la plantilla, alcanzando una final de liga y consolidando su lugar en la historia reciente de la franquicia antes de continuar su carrera en el balompié azteca.

Cabe recordar que ambas españolas coincidieron en la Selección Femenil de España durante el proceso de la Copa Mundial de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023, donde Tomé se desempeñó como auxiliar técnica de Jorge Vilda en la conquista del título orbital.

Montse Tomé es la nueva DT de Pachuca l Redes