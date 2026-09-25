La exdirectora técnica de la Selección de España toma las riendas de las Tuzas para el Apertura 2026

La directiva de Pachuca oficializó la llegada de la estratega asturiana Montserrat Tomé Vázquez como nueva entrenadora del primer equipo femenil para disputar el torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil. La extécnica de la Selección de España asume el banquillo hidalguense junto a su asistente técnico, David Bellver Vaño, en sustitución de Óscar 'Rambo' Torres, quien fue destituido tras registrar un arranque con cinco derrotas, un empate y únicamente dos victorias.

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El relevo en la dirección técnica busca darle un nuevo rumbo al equipo en medio de su peor racha en fase regular desde la creación de la liga, manteniendo a la escuadra en el sexto lugar del Grupo B con 7 puntos previo a su compromiso de la Jornada 9 ante Santos Laguna.

¿Quién es Montse Tomé y cuál es su palmarés?

Montserrat Tomé es una exfutbolista y entrenadora profesional española con recorrido en el balompié de máxima exigencia. Durante su etapa como jugadora militó en clubes como Oviedo, Levante y Barcelona en la Primera División de su país, donde conquistó dos títulos de liga y una Copa de la Reina, además de ser seleccionada nacional.

Como Directora Técnica de la Selección Española Sub-17 conquistó la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA en India 2022 y logró dos subcampeonatos europeos de la categoría (2022 y 2023).

Montse Tomé es la nueva DT de Pachuca l Redes

Posteriormente, fungió como Auxiliar Técnica de la Selección Mayor en la obtención del Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Al asumir como estratega principal de la 'Furia Roja', guio al equipo al título de la UEFA Women's Nations League (2023-2024) y al subcampeonato de la Eurocopa Femenina en 2025.

Palmarés

Como jugadora: Campeona de Liga con el Levante (2007-08)

Campeona de Liga con el Barcelona (2011-12)

Campeona de la Copa de la Reina (2011). Como entrenadora / cuerpo técnico:

Campeona Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA (India 2022).

Dos Subcampeonatos Europeos Sub-17 (2022 y 2023).

Campeona Copa Mundial Femenina de la FIFA (Australia-Nueva Zelanda 2023 - Auxiliar Técnica).

Campeona UEFA Women's Nations League (2023-2024).

Subcampeona Eurocopa Femenina (2025).

Jugadoras de Pachuca durante el Apertura 2026 de la Liga Femenil | IMAGO 7