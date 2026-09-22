La figura de La Pandilla será parte del cuerpo técnico de un equipo noruego

Una de las estrellas más importantes de Rayadas de Monterrey en el tiempo reciente, Pamela Tajonar, se ha convertido en la nueva entrenadora de porteras del Kolbotn Toppfotball, equipo perteneciente a la rama femenil del futbol en Noruega.

Este nuevo puesto para la portera mexicana, también ha sido relevante porque ha dejado fuera a Oliver Stronach-Nathan, a quien la directora deportiva del equipo, Toni Ordinas le ha dado las gracias esperando que su nueva entrenadora de guardametas tenga una buena gestión a partir de que tome el mando.

Pamela Tajonar en el Estadio Ciudad de los Deportes | Imago7

Kolbotn Toppfotball le da la bienvenida a Tajonar

En la página oficial del equipo femenino, se ha publicado el comunicado oficial, el cual deja saber que Pamela Tajonar será la nueva entrenadora de porteras para la temporada en curso, todo esto luego de que Oliver Stronach-Nathan abandonara el club para seguir en una nueva aventura con Stabæk Fotball.

Toni Ordinas también ha dejado unas palabras de bienvenida para la más reciente adquisición para el cuerpo técnico de su club:

Cuando como club necesitamos realizar cambios, una parte importante de nuestra estrategia es incorporar a exjugadoras de élite con la experiencia adecuada y una sólida formación futbolística. Pamela representa esto a la perfección. Ha desarrollado una carrera profesional al más alto nivel, tanto en clubes internacionales como en selecciones nacionales, y además cuenta con experiencia en algunas de las mejores academias internacionales para jugadoras. Por lo tanto, estamos muy ilusionados con lo que aportará a nuestro proyecto deportivo

Pamela Tajonar con nuevo equipo europeo | kolbotnkvinnefotball.no

La trayectoria de Pamela Tajonar

Pamela Tajonar construyó una destacada trayectoria como futbolista profesional tanto en México como en Europa. Antes de regresar al futbol mexicano, la guardameta acumuló más de una década de experiencia en el Viejo Continente, donde defendió las camisetas de clubes como Atlético Málaga, Levante, Sevilla, Logroño, Villarreal, Celtic de Escocia y FC Barcelona Femení.

Durante su etapa con el Barcelona, Tajonar formó parte de uno de los equipos más importantes del futbol femenil europeo y consiguió títulos de Liga y Supercopa de España, además de alcanzar una final de la UEFA Champions League Femenil. A nivel internacional también representó a la Selección Mexicana en distintas competencias, entre ellas una Copa del Mundo Sub-19 y los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003.

Pamela Tajonar, en su etapa como portera del Barcelona femenil | IMAGO7