El circuito rosa muestra a las posibles clasificadas del torneo, pero la competencia mueve lugares importantes jornada tras jornada

Para no perderte ningún detalle de la transmisión de la Jornada 9 de la Liga Femenil, las cadenas oficiales y plataformas de streaming se distribuyen según el club que juegue como local: Fox Sports, ViX, TUDN, ESPN / Disney+, TV Azteca y las plataformas propias de los clubes.

Atlas empata ante América Femenil l MEXSPORT

La novena fecha del Apertura 2026 entra en acción tras una Jornada 8 que sacudió la parte alta de las tablas, cortó el paso perfecto del América y trajo consigo reestructuraciones importantes en los banquillos de instituciones como Pachuca y Atlante. La lucha por asegurar boletos a la Liguilla aprieta el margen de error para los 18 clubes del circuito.

Uno de los duelos con mayor reflectores en esta fecha es el choque entre Cruz Azul y Chivas. El Rebaño Sagrado saltará al terreno de juego enfocado en consolidar la segunda posición del Grupo B, mientras que las celestes requieren sumar de a tres en casa para mantenerse en zona de clasificación dentro del Grupo A y recuperar el protagonismo mostrado en torneos anteriores.

Jugadoras de Toluca Femenil celebrando gol ante Tigres | IMAGO7

Por su parte, las Amazonas se miden ante el Atlético de San Luis en un compromiso determinante. Mientras las potosinas buscan afianzarse en los puestos de privilegio del Grupo B, las regias llegarán con el objetivo de presionar la cima del Grupo A tras su estrecha disputa con Rayadas.

Asimismo, tras ceder sus primeros puntos del torneo con un empate, las Águilas visitan a León con la consigna de reencontrarse con la victoria y mantener su contundencia ofensiva.

Fechas y horarios de la Jornada 9 del Apertura 2026