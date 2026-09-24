Para no perderte ningún detalle de la transmisión de la Jornada 9 de la Liga Femenil, las cadenas oficiales y plataformas de streaming se distribuyen según el club que juegue como local: Fox Sports, ViX, TUDN, ESPN / Disney+, TV Azteca y las plataformas propias de los clubes.

Atlas empata ante América Femenil l MEXSPORT

La novena fecha del Apertura 2026 entra en acción tras una Jornada 8 que sacudió la parte alta de las tablas, cortó el paso perfecto del América y trajo consigo reestructuraciones importantes en los banquillos de instituciones como Pachuca y Atlante. La lucha por asegurar boletos a la Liguilla aprieta el margen de error para los 18 clubes del circuito.

Uno de los duelos con mayor reflectores en esta fecha es el choque entre Cruz Azul y Chivas. El Rebaño Sagrado saltará al terreno de juego enfocado en consolidar la segunda posición del Grupo B, mientras que las celestes requieren sumar de a tres en casa para mantenerse en zona de clasificación dentro del Grupo A y recuperar el protagonismo mostrado en torneos anteriores.

Jugadoras de Toluca Femenil celebrando gol ante Tigres | IMAGO7

Por su parte, las Amazonas se miden ante el Atlético de San Luis en un compromiso determinante. Mientras las potosinas buscan afianzarse en los puestos de privilegio del Grupo B, las regias llegarán con el objetivo de presionar la cima del Grupo A tras su estrecha disputa con Rayadas.

Asimismo, tras ceder sus primeros puntos del torneo con un empate, las Águilas visitan a León con la consigna de reencontrarse con la victoria y mantener su contundencia ofensiva.

Fechas y horarios de la Jornada 9 del Apertura 2026

Viernes 25 de septiembre

  • Cruz Azul vs. Chivas l 19:00 hrs. | ViX

    Sábado 26 de septiembre

  • Querétaro vs. Atlas l 12:06 hrs. | Fox One / Tubi

  • Pachuca vs. Santos Laguna l 17:00 hrs. | Fox One / Tubi

  • FC Juárez vs. Club Tijuana l 19:06 hrs. | Fox One / Tubi

    Domingo 27 de septiembre

  • Puebla vs. Monterrey l 12:00 hrs. | Fox One / Tubi

  • Tigres vs. Atlético de San Luis l 18:06 hrs. | Fox One / Tubi

    Lunes 28 de septiembre

  • Atlante vs. Pumas l 15:45 hrs. | Fox One / Tubi

  • Club León vs. CF América l 17:00 hrs. | Fox One / Tubi

  • Necaxa vs. Toluca l 19:06 hrs. | ViX