Rayadas no contará con la atacante española Lucía García por suspensión

Tras conseguir los tres puntos frente a Puebla, Rayadas de Monterrey encendió las alarmas en su esquema ofensivo de cara a su próximo compromiso frente al América. Para el choque contra las azulcremas, el equipo regiomontano ya tiene confirmada la baja de Lucía García por expulsión y mantiene como duda la presencia de Jermaine Seoposenwe debido a molestias físicas en el tobillo.

Podría interesarte Futbol Rayadas rescata el triunfo en Puebla con gol agónico de Valeria del Campo en la Liga Femenil

La ausencia de la delantera española quedó determinada en la segunda mitad del cotejo ante las Camoteras, cuando vio la tarjeta roja directa por una infracción sobre Alika Sánchez.

Esta expulsión representa la primera que recibe la atacante ibérica desde su llegada al futbol mexicano, privando a la escuadra albiazul de una de sus referentes en la generación de juego por las bandas y la pegada de media distancia.

Lucía García Rayadas l IMAGO7

Incertidumbre en la zona de ataque para Amandine Miquel

A la sanción de Lucía García se suma la preocupación por el estado físico de Jermaine Seoposenwe. La internacional sudafricana tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir dolencias en uno de sus tobillos, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Amandine Miquel evaluará su evolución durante los próximos entrenamientos para determinar si entra en la convocatoria.

El contratiempo cobra mayor relevancia considerando la cuota goleadora de ambas futbolistas, quienes encabezan la ofensiva interna del club con seis anotaciones cada una en el presente certamen.

Rayadas rescata el triunfo en Puebla en la Liga Femenil l IMAGO7